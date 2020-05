Corona-Virus Update 05. Mai 2020 – Fokus Deutschland

Während in den USA weiterhin kein Rückgang der Neuinfektionen zu verzeichnen ist, fällt deren Zahl in Europa kontinuierlich. Für Deutschland geben drei unserer vier Echtzeit-Indikatoren vorsichtige Singale, dass sich das soziale und Wirtschaftsleben allmählich erholt. In den USA könnte der heute veröffentlichte ISM-Index für den Dienstungssektor im April auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Umfrage im Jahr 1997 gefallen sein.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschland: Zarte Lebenszeichen

Drei unserer vier Echtzeit-Indikatoren geben vorsichtige Signale, dass sich in Deutschland das soziale und Wirtschaftsleben auf dem Weg der Erholung befinden (für Details zu den Indikatoren siehe unser Economic Insight):

Einzelhandel etwas belebter (letzter Wert: 26. April)

Das betrifft insbesondere den Einzelhandel. Seit dem 20. April dürfen bundesweit alle Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen – Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler sogar unabhängig von ihrer Größe. In einzelnen Bundesländern wie Hessen und Rheinland-Pfalz dürfen auch größere Läden aufmachen, wenn sie die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken.

Unser Indikator für den Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel zeigt, dass sich in der Woche vom 20. bis 26. April – soweit sind aktuelle Zahlen verfügbar – tatsächlich mehr Menschen in den Geschäften aufhielten. Zwar liegen die Kundenbesuche im Einzelhandel noch immer 49% unter üblichen Niveaus (Grafik 1). Dennoch ist dies eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Tiefpunkt Anfang April, als 62% weniger Kunden in den Geschäften waren.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Etwas mehr Lkw-Verkehr auf den Straßen (letzter Wert: 29. April)

Auch beim Lkw-Verkehr gab es zuletzt Anzeichen für eine allmähliche Belebung. So war der Verkehrsindex im Durchschnitt der letzten drei Tage, für die Zahlen bereits vorliegen (also Montag bis Mittwoch der vergangenen Woche) knapp 3% höher als an den entsprechenden Tagen der Vorwoche. Deshalb ist der 7-Tagesdurchschnitt zuletzt leicht gestiegen (Grafik 2). Für ein verlässliches Signal müsste der Verkehr aber noch einige Tage zulegen. Denn der 7-Tagesdurchschnitt war zuletzt nicht höher als im Durchschnitt des Aprils.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Etwas mehr Teilnehmer am öffentlichen Personennahverkehr (letzter Wert: 4. Mai)

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verbessert sich die Situation schleichend, aber kontinuierlich. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurden in der Woche vom 28. April bis 4. Mai exakt zwei Drittel weniger Personen befördert als gewöhnlich (Grafik 3). Dies ist zwar nur marginal besser als in der vorangegangenen Woche (21. bis 27. April). Mit diesen Werten liegt der Tiefpunkt von Anfang April, als 72% weniger Fahrgäste befördert wurden, allerdings klar hinter uns.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Rücksetzer beim Stromverbrauch (letzter Wert: 4. Mai)

Nachdem es beim Stromverbrauch in der vergangenen Woche zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben hatte, gab es hier zuletzt einen deutlichen Rückschlag (Grafik 4). Teilweise ist dies darauf zurückzuführen, dass derzeit im von uns beobachteten 7-Tagesdurchschnitt mit dem 1. Mai ein Feiertag enthalten ist, an dem weniger Strom verbraucht wird als an einem Werktag. Aber auch ohne diesen Effekt hätte sich der Abstand zum Stromverbrauch in den vergangenen drei Jahren zuletzt wieder vergrößert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit werden unverändert rund 80.000 Neuinfektionen gemeldet (Grafik 5).

In den USA ist weiterhin kein Rückgang der Neuinfektionen zu verzeichnen. Auch gestern wurden wieder gut 30.000 neue Fälle gemeldet.

Deutlich weiter im Kampf gegen das Virus ist Europa. Die Neuinfektionen sind weiterhin deutlich rückläufig. Der 7-Tage-Durchschnitt in Deutschland ist auf 1.075 gesunken. Damit hat sich die Zahl innerhalb von nur 9 Tagen halbiert. Auch in Spanien ist die Zahl inzwischen auf 1.269 gesunken. In Italien ist der Rückgang zwar langsamer, aber stetig auf aktuell 1.789.

Fast schon auf der Zielgerade sind Österreich und die Schweiz. Hier wurden in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt nur noch 58 und 121 neu Infektionen gemeldet.

USA – Fallzahlen könnten wieder steigen

Aktualisierte Modellschätzungen der Seuchenschutzbehörde CDC deuten darauf hin, dass die tägliche Todeszahl bis Anfang Juni auf 3.000 steigen könnte und lässt dann bis zu 200 Tsd neue Fälle am Tag befürchten (fast das Zehnfache der aktuellen Neufälle). Dies liegt zum Teil an der Lockerung der Kontaktbeschränkung.

Die US-Regierung hofft darauf, dass bis Ende des Jahres eine Impfung gegen das Coronavirus entwickelt werden kann. Vertreter der Pharmaindustrie halten dies allerdings für unrealistisch.

Der US-Finanzminister hat für das zweite Quartal neue Schulden von fast 3 Billionen Dollar angemeldet. Ursprünglich waren für die Monate April bis Juni keine Netto-Emissionen geplant gewesen. Die Mittel dienen vor allem zur Finanzierung der verschiedenen Hilfspakete.

Heute wird der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe veröffentlicht. Im April könnte er laut Marktkonsens unter 40 Punkte gefallen sein (im März stand er noch bei 52,5). Dies wäre der tiefste Stand seit Beginn der Umfrage im Jahr 1997.

China: Das Passagieraufkommen auf der Schiene steigt