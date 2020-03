Corona-Krise: Welche Zwangsmaßnahmen noch kommen könnten

Den Devisenmarkt hat es in diesen Tagen vergleichsweise milde getroffen. Richtig übel sieht’s eher am Aktienmarkt aus. Verständlicherweise. Am Aktienmarkt werden wirtschaftliche Verfügungsrechte gehandelt, doch definieren die Staaten jeden Tag neu, was diese Verfügungsrechte beinhalten: von Tag zu Tag weniger. Das wäre alles nicht so schlimm für die Aktienkurse, wenn’s kurzfristig wäre und die Volkswirtschaften irgendwann in absehbarer Zeit hinreichend sicher auf den status quo ante zurückkehren könnten. Dann wäre “Hindurchschauen” die empfehlenswerte Strategie. Doch das funktioniert derzeit nicht. Die Politiker und Epidemiologen mögen uns noch halbwegs plausibel erklären, dass die Eindämmung der Epidemie mit den jetzigen Zwangsmaßnahmen erreichbar sei. Wie, ob und wann sie aber wieder zurückgedreht werden können – das hat niemand aus Politik oder Epidemiologie jemals plausibel vermittelt.

Was das mit Wechselkursen zu tun hat? Die Wirtschaftsverfassung, die wir in nächster Zeit zu erwarten haben, dürfte eher einer Kriegs- als einer Marktwirtschaft entsprechen. Dann funktionieren aber etliche marktwirtschaftliche Prozesse nicht mehr. Man kann einer Marktwirtschaft verbieten, Plastikflaschen zu produzieren. Sie funktioniert weiterhin. Schränkt man aber alle wirtschaftliche Tätigkeit (bis auf “lebensnotwendige” ?!?) ein, funktioniert sie nicht mehr. Dann bedarf es Preiskontrollen, Rationierungen und – so war’s bislang immer – einer staatlichen Devisen-Bewirtschaftung. Nur sie kann bei dysfunktionalen Marktprozessen einen halbwegs sinnvollen Ausgleich von Leistungs- und Kapitalverkehrs-Bilanz sicherstellen. Wird heimische wirtschaftliche Tätigkeit (wie schon jetzt in Teilen Europas und der USA) großflächig eingeschränkt und schaut der Markt nicht durch diese Phase hindurch, wäre solch ein Schritt die logische Konsequenz.

Tägliche USD-Tender – nur ein technisches Detail?

Am Freitag kündigten die großen Notenbanken an, die USD-Liquiditäts-Tender nicht mehr wöchentlich, sondern täglich anzubieten. Das mag sich anhören wie ein organisatorisches Detail, das höchstens die Treasury-Abteilungen von Banken interessieren dürfte. Ist es aber nicht. Einem wöchentlichen USD-Tender haftet das Manko an, er sei eine Not-Maßnahme. Finanzinstitute mögen vor der Inanspruchnahme zurückschrecken, um nicht ihren Ruf zu gefährden. Ein tägliches Geschäft ist etwas anderes. Jeder kann peu à peu sich in diesen Markt hineintasten, er wird zum Normalfall und kann seine beruhigende Wirkung auf den USD-Funding-Markt entfalten. Wir sehen’s schon an der EUR-Basis: Sie ist am Freitag auf den Normalwert von Null zurückgekehrt. Noch ist es zu früh für Entwarnung. Bislang ist’s nur der Ankündigungseffekt. Die Bewegung der EUR-Basis zeigt nur, dass Viele so optimistisch sind wie ich. Im Lauf dieser Woche werden wir (bei der Zuteilung der USD-Liquidität) erfahren, ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist. Falls mein Optimismus richtig ist, dürfte ein guter Teil des Aufwertungsdrucks von USD genommen sein.

Der Virus ist auch ökonomisch in den USA angekommen

Und noch etwas anderes dürfte den USD-Optimismus der letzten Tage dämpfen: Der Virus ist in den USA angekommen, nicht nur epidemiologisch (das war er schon vorher), sondern auch ökonomisch. Und die initiale Reaktion unterstützt nicht gerade die Sicht derjenigen, die mir in den letzten Tagen erzählen wollten, die USA kämen aus der Krise stärker hervor, als “old Europe”: Der Shutdown (z.B. in Kalifornien) ist mindestens ebenso heftig, wie er in Europa im Durchschnitt ist. Der initiale ökonomische Schaden dürfte qualitativ kaum anders sein. Gleichzeitig hat aber die Krise (noch) nicht dazu geführt, dass der Parteienstreit hintangestellt wird. Zugegeben, das ist in einem Wahlkampfjahr schwieriger als sonst. Dass sich der Kongress aber nicht auf ein Konjunkturpaket geeinigt hat, ist derzeit sicherlich nicht USD-positiv.

In normalen Zeiten mag man es als Vorteil werten, dass das politische System der USA im Patt des Parteienzwists gefangen ist. Dadurch wird der Staat künstlich klein gehalten. Jetzt, wo es eh auf “starker Staat” hinausläuft, ist solch ein dysfunktionales politisches System ein Risiko. Ein Risiko dafür, dass staatliches Abfedern der ökonomischen Folgen epidemiologischer Zwangsmaßnahmen nicht hinreichend schnell oder hinreichend umfänglich organisiert werden kann.

Wie empfindlich ist Europa?

Europa hat seine eigenen Risiken und steht vor dem Problem, wie mit unterschiedlichen fiskalischen Handlungsspielräumen umzugehen ist. Egal, was man ordnungspolitisch davon hält, alles was derzeit auf (vielleicht zeitlich begrenzte) fiskalische Ausgleichsmechanismen hinauszulaufen scheint, wäre EUR-positiv. Denn es stärkt in dieser Phase den fiskalischen Handlungsspielraum. Und noch etwas anderes wird plötzlich zum EUR-positiven Argument: Das Target-2-System verhindert, dass Einzelstaaten im Euroraum in Leistungsbilanzkrisen rutschen. Denn die Finanzierung eventueller Leistungsbilanz-Defizite (die entstehen könnten, wenn sie ihre Produktion stärker herunterfahren als ihren Konsum) erfolgt in Krisenzeiten über den Aufbau von Target-2-Verbindlichkeiten gegenüber der EZB. Das haben wir in der Euroraum-Krise gesehen. Langfristig mag man das als Konstruktionsmangel des Währungsraumes ansehen. In Krisenzeiten verhindert dieser Mechanismus aber Schlimmeres.

Es gibt in diesen Tagen viele Argumente gegen den Euro. Aber noch ist meines Erachtens längst nicht entschieden, ob hier oder jenseits des Atlantiks die Krise schwerere ökonomische Schäden hinterlässt.

CNY: „Forward Guidance“ der Zentralbank

Am Wochenende hat sich die PBoC in ungewöhnlicher Manier zu einem bestimmten Kurs von USD-CNY geäußert. Demnach sieht es so aus, als ob die chinesischen Behörden die Marktstimmung vor dem Hintergrund der globalen Turbulenzen stabilisieren wollen. Laut Chen Yulu, dem stellvertretenden Gouverneur der chinesischen Zentralbank (PBoC), wird USD-CNY derzeit um die 7er-Marke herum pendeln. Der Renminbi (CNY) eröffnete heute Morgen etwas stärker gegenüber dem USD. Indes bleibt die allgemeine Stimmung in Bezug auf Finanzanlagen eingetrübt, was die meisten asiatischen Schwellenländerwährungen auf neue Tiefs beförderte. Chen erklärte darüber hinaus, dass die chinesische Wirtschaft auf Erholungskurs bleibe und im 2. Quartal zum Potenzialwachstum zurückkehren dürfte. Die Hochfrequenzdaten legen nahe, dass die Wirtschaft gegenwärtig etwa 80% ihrer gesamten Leistung bringt. Da die Virusangst allerdings inzwischen die globale Stimmung eintrübt, könnten Spekulationen auf eine bevorstehende umfassende Erholung verfrüht sein. Dennoch neige ich zu der Annahme, dass die PBoC die übermäßige Marktvolatilität über eine solche „Forward Guidance“ senken möchte.

