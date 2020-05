Corona-Hilfen: EZB in Bedrängnis

Eine Momentaufnahme des US-Arbeitsmarktes

Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist eine Misere – das ist kein Geheimnis. Und heute wird jeder gespannt auf den Arbeitsmarktbericht für April blicken, um zu erfahren, wie schlimm genau die Misere ist. Laut dem Konsens der Analysten dürfte die offzielle Arbeitslosenquote auf etwa 16% steigen. Das entspricht auch der Erwartung von Minneapolis Fed Präsident Neel Kashkari. Der warnte aber auch, dass die Zahl aufgrund von Erhebungsproblemen vermutlich sogar eher zu niedrig sein werde . Er schätzt, dass die tatsächliche Arbeitslosenquote im April eher bei desaströsen 23-24% lag. Genau aufgrund dieser Datenproblematik hatte ich vor wenigen Tagen bereits darauf hingewiesen, dass die Zahlen heute nicht überbewertet werden sollten – egal ob sie nach oben oder unten überraschen. Allerdings schließe ich nicht aus, dass der Markt trotzdem initial heftig reagiert, sollte die Abweichung von den Erwartungen extrem groß ausfallen. Dabei sind die Implikationen für die USD-Wechselkurse gar nicht mal so trivial. Vorstellbar ist, dass der Dollar zunächst nachgibt, sollten die Zahlen enttäuschen. Sind die Zahlen aber derart schlecht, dass die allgemeine Risikoaversion an den Märkten steigt, dürfte sich die US-Währung aufgrund ihres Status als sicherer Hafen sogar recht schnell fangen.

Viel wichtiger ist aber ohnehin die Dynamik am Arbeitsmarkt. Klar, ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf über 20% wäre dramatisch. Noch schlimmer wäre es aber, wenn sie auf diesem Niveau bleiben würde. Angesichts der massiven Hilfsmaßnahmen der US-Notenbank und Regierung sowie ersten Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen, die eine langsame Rückkehr des wirtschaftlichen Lebens erlauben, besteht jedoch Hoffnung, dass viele der in den letzten beiden Monaten gemeldeten Arbeitslosen zu ihrer urspünglichen Arbeit wieder zurückkehren können. Die Frage ist nur, wie viele und wie schnell? Die Antwort hierauf ist viel spannender als die Arbeitslosenzahl heute, die letzlich nur eine Momentaufnahme ist.

EZB in Bedrängnis

Die Finanzminister der Eurozone werden heute erneut über Hilfen zur Bewältigung der Coronakrise diskutieren. Darüber hinaus dürfte auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihekäufen der EZB ein Thema sein. Zumindest hochrangige EZB-Vertreter bemühten sich seit der Urteilsverkündung, die Fahne hochzuhalten und ihre Handlungsfähigkeit zu unterstreichen, die vom Markt infrage gestellt wird. So betonte beispielsweise EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Notwendigkeit der umfangreichen Maßnahmen, die die Notenbank aufgrund der Coronakrise getroffen hat. Allerdings ist fraglich, ob sie die Sorgen des Marktes zerstreuen konnte, zumal sich die EZB-Kläger nun gestärkt fühlen und sich bereits auf einen nächsten Schlag vorbereiten, dieses Mal gegen die Staatsanleihekäufe im Rahmen der aktuellen Krise. Diese waren nicht Bestand der ursprünglichen Klage, aber dennoch erwarten einige der Kläger laut eigenen Aussagen, dass sie in der Beurteilung der EZB berücksichtigt und entsprechend angepasst werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wollen sie auch dagegen vorgehen. Die Frist für eine Antwort der EZB läuft bis zum 5. August. Die Unsicherheit über das Gerichtsurteil dürfte vorerst eine Belastung für den Euro bleiben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XLR Long EUR/USD Faktor: 5 CU54YQ Short EUR/USD Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Aussie im Aufwind

Der australische Dollar zählt aktuell zu den Outpeformern am Devisenmarkt. Rückenwind erhält der Aussie heute morgen u.a. von positiven Handelsdaten, die zeigen, dass die Exporte nach China im April wieder an Fahrt aufgenommen haben. Auch an den Finanzmärkten kehrt langsam Normalität ein. So hat sich die 3-jährige Rendite bei dem Ziel der Notenbank von 0,25% stabilisiert, wodurch sie ihre Anleihekäufe zurückfahren konnte. Klar, laut RBA bleibt der Konjunkturausblick mit hoher Unsicherheit behaftet. Unklar ist nicht nur, wie stark der Wirtschaftseinbruch war, sondern auch, wann eine Erholung einsetzen und wie ausgeprägt diese sein werde. Also ein Problem, was aktuell quasi alle Notenbanker haben. Die Unsicherheit bleibt hoch und der Aussie anfällig.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ93DW Call EUR/AUD Hebel: 5,0 CL7W82 Put EUR/AUD Hebel: 5,7 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Norges Bank: Tür zu!

Die Norges Bank hat gestern die allgemeinen Erwartungen überrascht und die Zinsen um 25 Basispunkte auf null gesenkt. Gleichzeitig hat sie aber sehr deutlich gemacht, dass nun das Ende der Fahnenstange erreicht ist und somit kein Negativzins zu erwarten ist. Sie beabsichtigt den Leitzins für geraume Zeit auf diesem Niveau zu belassen. So zeigt der aktualisierte Zinspfad über den gesamten Prognosehorizont der Norges Bank bis Ende 2023 keinerlei Leitzinsänderung. Die 25 Basispunkte scheinen als symbolische Abschlussgeste die Endgültigkeit dieser Entscheidung unterstreichen zu wollen. In diesem Sinne hat es wohl auch der Markt interpretiert und die Krone goutierte die klare Aussage der Norges Bank mit einer leicht höheren Bewertung sowohl gegenüber EUR als auch gegenüber USD.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ95Z2 Call EUR/NOK Hebel: 3,7 CL8BJ6 Put EUR/NOK Hebel: 4,1 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: Erste Gespräche über die Deal-Umsetzung

Die Marktstimmung verbessert sich nach den positiven chinesischen Exportzahlen und der Meldung, dass die Verhandlungsführer der USA und Chinas heute Morgen ein Telefonat über die Umsetzung des Handelsabkommens geführt haben. Hierbei handelt es sich um das erste öffentlich gemeldete Gespräch zwischen den Verhandlungschefs seit der Unterzeichnung des „Phase-1-Deals“. Das Virus dominiert zwar das öffentliche Interesse seit geraumer Zeit, nun ist das Handelsthema aber eindeutig wieder im Aufwind. Chinas Fortschritte bei der Umsetzung des Abkommens werden dabei kurzfristig im Blickpunkt stehen. Während des Telefongesprächs versprachen beide Seiten, sich intensiver um eine Umsetzung des „Phase-1-Deals“ zu bemühen. Zumindest bisher konnten wir jedoch keine starke Steigerung der chinesischen Importe aus den USA erkennen. Es ist möglich, dass der Lockdown in den USA zu gewissen Verzögerungen geführt hat. So deuteten die chinesischen Medien an, dass die Sojabohnenlieferungen aus den USA in den kommenden Monaten rasant zunehmen werden. Wir hatten bereits zuvor erwähnt, dass sich das Handelsthema und die Virusprobleme gegenseitig auszugleichen scheinen. Schuldzuweisungen wegen des Virus werden normalerweise als Auslöser von Risikoabneigung betrachtet, während Meldungen über die Umsetzung des Handelsabkommens im Allgemeinen optimistisch aufgenommen werden.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine