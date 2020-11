Continental: (Spekulative) Technische Doppelstrategie

Der STOXX Automobile, der bis zum März 2020 in einer technischen Baisse steckte, weist insgesamt im Jahr 2020 (ytd: +1,9%) eine relative Stärke gegenüber dem STOXX 600 (ytd: -5,8%) auf. Im zweiten Halbjahr 2020 gehört der Re-Opening-Sektorgewinner (seit 30.06.2020: +32,2%; STOXX 600 analog: +8,8%) zu den technischen Top-Sektoren. Nachdem in den letzten Monaten eher die im Sektor hochgewichteten Automobil-Produzenten diese Entwicklung getragen haben, verbessert sich jetzt auch bei ausgewählten Automobilzulieferern die technische Lage.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Continental: Investment-Kaufsignal beendet den Baisse-Trend

Hierzu zählt auch Continental. Dieser Titel war – ausgehend vom All-Time-High (€257,4; Januar 2018) und begleitet von Verkaufssignalen – in eine ausgeprägte Baisse gerutscht (zentrale, knapp dreijährige Baisse-Trend zuletzt bei ca. €95,0). Parallel zur “Corona-Gesamtmarkt-Baisse” (Februar/März 2020) kam es bei Continental zu einer Baisse-Verschärfung, die in einen technischen Sell-off bei €51,5 (März 2020) mündete. Vor dem Hintergrund der stark überverkauften Lage (Gesamtbaisse-Verlust: über 80,0%) ist der Kurs umgeschlagen und befindet sich seitdem in einer Recovery-Bewegung. Hierbei hat sich zuletzt der erste mittelfristige Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei €90,0) herausgebildet. Jetzt ist Continental mit einem Investment-Kaufsignal losgelaufen und hat nach dem Crossen der 200-Tage-Linie auch den zentralen Baisse-Trend verlassen. Da bei der Aktie die Aufarbeitung der Baisse gerade erst begonnen hat und sich als mittelfristiges technisches Etappenziel €130,0 andeutet, empfiehlt sich nach der Rally eine (spekulative) technische Doppelstrategie. Erstens ein Positionsaufbau auf dem aktuellen Kursniveau. Zweitens sollte der Titel nochmal in Richtung der 200-Tage-Linie (ca. €90.0) zurückbröckeln (also Kurse zw. €100,0 – €110,0), sollte diese Position ausgebaut werden.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine