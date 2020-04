Chaos am Ölmarkt hält an: Brentölpreis auf 21-Jahrestief

Energie: Brentölpreis auf 21-Jahrestief

Die beispiellose Volatilität am Ölmarkt hält an. Nach dem Drama und dem WTI-Preisverfall auf minus 40 USD je Barrel am Montag – der entsprechende Mai 2020-Kontrakt ist gestern mit 10,01 USD aus dem Handel gegangen – sind auch am Dienstag die Preise für WTI und Brent (jeweils Juni-Kontrakte) massiv unter Druck gekommen. Der WTI-Preis ist im Tagesverlauf um bis zu 70% auf 6,5 USD gefallen. Auch der Brentölpreis, der im Gegensatz zu WTI für einen großen Teil des Weltölhandels Pate steht, fiel mit 16 USD je Barrel auf den tiefsten Stand seit Juni 1999. Die ICE prüft die Möglichkeit für negative Preise für Brentöl-Kontrakte, die im Gegensatz zu WTI Finanzkontrakte sind und daher nicht so stark von der Problematik der Lagerkapazitäten betroffen sein dürften. Obgleich die Lager in Cushing in der Vorwoche “nur” zu 70% belegt waren, scheinen auch die restlichen Kapazitäten schon im Vorfeld restlos ausgebucht. Dieses Problem besteht nicht nur in Cushing, sondern weltweit, wobei Rohöl nicht nur auf Land, sondern auch in Tankern eingelagert wird. Berichten zufolge sind dort bereits über 160 Mio. Barrel gelagert, ein neuer Rekord. Da die aktuellen Ölpreise langfristig jedoch attraktiv erscheinen, dürfte es auch große strategische Käufe geben. China dürfte aus diesem Grund seine Importe stark steigern. Auch Australien möchte einen Teil der Lagerkapazitäten der Strategischen Reserven (SPR) der USA für seine Bestände anmieten.

Panik macht sich nicht nur bei Ölhändlern breit, sondern auch bei der OPEC+, die deshalb gestern eine außerplanmäßige Telefonkonferenz abhielt, bei der vorerst kein neuer strategischer Konsens gefunden wurde. Die massiven Produktionskürzungen, zu denen sich die OPEC und einige andere Ölexporteure kürzlich bekannt haben, reichen aktuell nicht aus, um den Nachfragerückgang auszugleichen und den Ölmarkt zu stabilisieren. Die Texas Railroad Commission konnte sich gestern nicht zu angeordneten Produktionseinschränkungen durchringen und hat eine Entscheidung dazu vertagt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CL9L7F Call Oil Brent Future Hebel: 5,2 CL9L62 Put Oil Brent Future Hebel: 5,2 CL9SBK Call Oil WTI Light Crude Future Hebel: 4,7 CL9SA1 Put Oil WTI Light Crude Future Hebel: 4,6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold hält sich, Palladium stark unter Druck

Auch Gold zeigte sich gestern gegenüber dem breitangelegten Ausverkauf an den Märkten nicht immun und fiel im Tief bis auf 1.660 USD je Feinunze. Dabei dürfte es sich abermals um Zwangsverkäufe zur Erfüllung von Nachschussverpflichtungen und Abdeckung von Verlusten in anderen Anlageklassen gehandelt haben. Dadurch dürften die spekulativen Netto-Long-Positionen bei Gold weiter zurückgeführt worden sein. Denn diese sind in den Wochen zuvor nicht ausgeweitet worden. Für die langfristigen Aussichten für den Goldpreis sind das gute Nachrichten. Heute erholt sich der Goldpreis bereits wieder und handelt bei 1.685 USD je Feinunze. Verglichen mit den anderen Edelmetallen oder gar den Industrierohstoffen erweist sich Gold damit als Fels in der Brandung. So verloren Silber und Platin gestern rund 3%, Palladium sogar mehr als 10%. In der Spitze rutschte Palladium fast 15% auf 1.850 USD ab. Damit könnte Palladium auch auf die geänderte Fundamentalsituation reagiert haben. Denn durch die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Palladium einen schweren Schlag bekommen. Der weltgrößte Palladiumproduzent aus Russland erwartet daher in diesem Jahr erstmals seit acht Jahren wieder einen, wenn auch kleinen, Angebotsüberschuss am globalen Palladiummarkt. Vor zwei Monaten noch hatte das besagte Unternehmen ein Angebotsdefizit in Höhe von fast 1 Mio. Unzen prognostiziert. Das war aber, bevor die Corona-Pandemie die Automobilproduktion für mehrere Wochen weitgehend lahmgelegt hat. Auch wenn die Automobilproduktion bspw. in Deutschland inzwischen wieder angelaufen ist, ist sie von einer Rückkehr zur Normalität noch weit entfernt. Dies gilt erst recht für andere Länder wie die USA. Es dürfte daher spannend werden, wie Johnson Matthey die Lage am Palladiummarkt in seinem Mitte Mai erscheinenden Bericht einschätzen wird. Bislang ging Johnson Matthey von einer weiter steigenden Nachfrage aus der Automobilindustrie und einem höheren Angebotsdefizit aus.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ7RLN Long Gold Future Faktor: 3 CJ7RLH Short Gold Future Faktor: -3 CU0E6S Long Silver Future Faktor: 4 CJ7RLW Short Silver Future Faktor: -4 CU0E6Q Long Palladium Future Faktor: 3 CJ7RMK Short Palladium Future Faktor: -3 CU0E6P Long Platinum Future Faktor: 3 CJ7RL9 Short Platinum Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Sorgen vor schwacher Nachfrage gewinnen wieder die Oberhand

Mehr und mehr Minenunternehmen drosseln wegen des Coronavirus ihre Produktion. Jüngstes Beispiel ist das weltweit größte Bergbauunternehmen, das gestern seinen Wettbewerbern mit Kürzungen gefolgt ist. Diese haben seit Monatsbeginn den Metallpreisen etwas Auftrieb gegeben, da sich der Fokus der Marktteilnehmer von der schwachen Nachfrage auf die Angebotsausfälle verschoben hat. Die Nachfrage ist aber nach wie vor schwach und diese aus den Augen zu verlieren halten wir für verkehrt. Wir erachten die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Nachfrage für gravierender als auf das Angebot. So hat der weltweit größte Minenproduzent gestern vor einer schwachen Rohstoffnachfrage aus großen Volkswirtschaften im laufenden Quartal gewarnt. Besonders hervorgehoben wurden dabei die USA, Europa und Indien. Das Wiedererstarken Chinas kann den möglichen Nachfragerückgang andernorts demnach nicht komplett auffangen. Zudem ist das Unternehmen besorgt vor einer zweiten Infektionswelle, die ein noch größeres Risiko für die Nachfrage darstellen könnte. Wir sehen nicht nur deshalb kurzfristig deutlich niedrigere Metallpreise. Die Stimmungsaufhellung und die damit einhergehende Preiserholung der letzten Wochen erachten wir als verfrüht. Gestern sind die Metallpreise im Zuge der Verwerfungen am Ölmarkt und der daraus resultierenden hohen Risikoaversion der Marktteilnehmer stärker unter Druck gekommen. Kupfer ist zeitweise um 4% gefallen und wieder unter die Marke von 5.000 USD je Tonne gerutscht. Sollte sich die Lage nicht bald beruhigen und die schwache Nachfrage wieder in den Mittelpunkt des Marktinteresses rücken, dürfte die Preisentwicklung gestern nur ein Vorgeschmack gewesen sein, was den Metallmärkten demnächst noch blüht.

Produktidee: Faktor-Zertifikate