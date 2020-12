Britisches Pfund vor endgültiger Brexit-Deadline (diesmal aber wirklich)

Der EU-Wiederaufbaufonds steht auf der Kippe

Das Tauziehen um den EU-Haushalt geht weiter. Polen und Ungarn bleiben bei ihrem Veto, um zu verhindern, die Auszahlung von EU-Geldern aus dem Haushalt oder dem EU-Wiederaufbaufonds an Rechtsstaatskriterien zu binden. Nun müssen sich wohl die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel am 10. Dezember wieder der Sache Annehmen und einen Kompromiss finden. Sonst droht ein Not-Haushalt. Der damit verbundene Wegfall von Fördergeldern sowie die Verzögerung der Zahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds würde die aktuellen, sich aus der zweiten Infektionswelle ergebenden wirtschaftlichen Herausforderungen erheblich verschärfen. Leiden würden darunter vor allem auch Polen und Ungarn, die zu den größten Nettoempfängern von Finanzleistungen aus der EU zählen. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass Forint und Zloty gestern Federn lassen mussten.

Doch zumindest mit Blick auf den Euro scheint der Devisenmarkt davon auszugehen, dass es wie bei der EU üblich schon zu einer Einigung kommen wird. Denn wenn man sieht, wie deutlich der Euro davon profitiert hat, dass sich die EU-Staaten im Juli auf den EU-Wiederaufbaufond einigen konnten, ist schon verwunderlich, warum der Euro nun, da das Projekt auf der Kippe steht, nicht stärker leidet. Klar, EUR-stützend war vor allem das Signal, dass die EU-Staaten stärker fiskalisch zusammenarbeiten wollen, da auf diesem Wege die Konstruktionsschwächen der Währungsunion gekittet werden könnten. Aber das Veto Ungarns und Polens sollte diesen grundsätzlichen Willen doch erheblich in Zweifel ziehen, was für eine höhere EUR-Risikoprämie spricht. Berichte, dass die EU nach Wegen sucht, zumindest den EU-Wiederaufbaufonds ohne die Beteiligung Polens und Ungarns durchzuziehen, ändern an diesem Grundproblem nur wenig, zeigen sie doch die Hilflosigkeit der EU im Umgang mit widerspenstigen Mitgliedsstaaten. Wir sehen weitere EUR-Gewinne daher vorerst skeptisch.

Stimulus-Hoffnungen belasten den Dollar

Plötzlich erscheint ein baldiges Konjunkturpaket in den USA doch nicht mehr ganz so unwahrscheinlich. Die Führungsriege der Demokraten hat sich hinter einen parteiübergreifenden Kompromiss für ein Paket im Umfang von 908 Mrd. USD gestellt. Damit gewinnen die gestern von meiner Kollegin Thu Lan ausgeführten Argumente für USD-Schwäche zusätzliches Gewicht. Denn zusätzlicher fiskalischer Stimulus bereits vor der Amtsübernahme des neuen Präsidenten Joe Biden würde die aktuellen Abwärtsrisiken für die Wirtschaft senken und damit die Inflationserwartungen tendenziell weiter in die Höhe treiben, was angesichts der langfristig expansiv ausgerichteten Geldpolitik der Fed den Dollar schwächt. Eine Einigung ist natürlich noch nicht in trockenen Tüchern. Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell hält, angeblich mit Segen des Weißen Hauses, an seinem Vorschlag eines deutlich geringeren Paketes fest. Das Thema dürfte daher vorerst ein wichtiger Treiber am Devisenmarkt bleiben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB2ENE Call EUR/USD Hebel: 7,2 SB2ESW Put EUR/USD Hebel: 7,2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

GBP vor endgültiger Brexit-Deadline (diesmal aber wirklich)

Von einer ruhigen und besinnlichen Vorweihnachtszeit merken GBP-Händler derzeit wenig. Stattdessen verfallen sie wieder in nervöse Zuckungen. Wer kann es ihnen angesichts der schwankenden Nachrichtenlage verdenken? Erst hieß es gestern Morgen, dass die Brexit-Gespräche in die berühmte Tunnelphase übergehen werden, in der die Unterhändler ohne größere Störungen die letzten Details abklären können. Doch dann versetzte Michel Barnier, Brexit-Verhandlungsführer der EU, den Hoffnungen auf eine unmittelbar bevorstehende Einigung einen jähen Dämpfer, in dem er vor Vertretern der EU-Mitgliedsstaaten zu verstehen gab, dass die drei großen Haupt-Streitpunkte – Wettbewerbsbedingungen, Fischerei und Durchsetzung des Abkommens – weiter ungelöst sind und er eine Einigung nicht garantieren kann.

Sprich: Es ist alles wie immer. Auch weiterhin gilt, dass nichts vereinbart ist, bis alles vereinbart ist. Es wird müßig zu schreiben, dass diesmal aber wirklich die allerletzte, endgültige Deadline bevorsteht, aber innerhalb der nächsten vier Wochen muss alles vereinbart sein, denn am 31.12.2020 endet das Übergangsabkommen und am 1.1.2021 ständen die EU und Großbritannien sonst ohne ein Handelsabkommen da. Zwar wird aufseiten der EU wohl bereits diskutiert, die Verhandlungen im Jahr 2021 zuzulassen, doch auch das würde nach derzeitigem Stand zumindest zeitweise den harten De-Facto-Brexit mit weitreichenden Zollbeschränkungen und zu erwartendem Chaos an den Grenzen bedeuten.

Entsprechend nervös blicken GBP-Händler auf die unmittelbare Zukunft, die kurzfristigen GBP-Volatilitäten schießen in die Höhe, das Pfund verliert. Der Fokus liegt dabei erst einmal auf der Zeit bis zum EU-Gipfel nächste Woche. Angestrebt wird, dass die Staats- und Regierungschefs einer Einigung dann nur noch ihren Segen geben müssen, wobei Frankreich bereits gestern betonte, auch vor einem Veto nicht zurückzuschrecken, sollte Frankreich der Kompromiss nicht passen. Jederzeit können also neue Informationen und Einschätzungen bekannt werden, die die Chancen auf einen Brexit-Deal wieder in einem neuen Licht erscheinen lassen, mit entsprechenden Folgen für die GBP-Wechselkurse. Auch das gehört zur hektischen Verhandlungsphase vor den immer wieder kehrenden Brexit-Deadlines dazu. Für GBP-Händler gilt jeden Tag: Morgen, Kinder, kann’s was geben.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VF2 Call EUR/GBP Hebel: 7,6 CJ4VHV Put EUR/GBP Hebel: 7,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Bidens China-Politik

Erstmals äußerte sich Joe Biden ausführlich zu seiner China-Politik. Das verschafft einen strukturellen Überblick über die Aussichten des CNY. So erklärte der designierte US-Präsident gegenüber einem Kolumnisten, er werde die Zölle gegen China aus dem Phase-1-Handelsdeal nicht unmittelbar zurücknehmen. Das war das erste Mal, dass Biden zum Handelsdeal mit China Stellung bezog. Ebenso machte er deutlich, er werde traditionelle Verbündete in die Entwicklung einer „kohärenten Strategie“ einbeziehen und alle mit China bestehenden Abkommen überprüfen. Sein Ziel sei eine Handelspolitik, die gegen die wettbewerbsfeindlichen Praktiken Chinas wie den Diebstahl geistigen Eigentums, Dumping-Produkte, illegale Unternehmensbeihilfen und erzwungene Technologietransfers angehe. Dies entspricht allgemein unseren Erwartungen, wonach Biden gegenüber China eher auf die multilaterale Ebene setzen und unter innenpolitischen Druck geraten wird, wenn er Peking gegenüber in die Knie geht.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet hat, das die Notierungen chinesischer Unternehmen an US-Börsen aufheben könnte, wenn US-Regulierer nicht in deren Bücher schauen dürfen. Insgesamt betrachtet wird Biden seine Taktik möglicherweise etwas ändern, doch die Spannungen zwischen China und den USA dürfte sich in den nächsten Jahren keinesfalls in Luft auflösen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine