Brexit-Verhandlungen: Der “Denn-sie-wissen-nicht-was-sie-tun”-Effekt

Die Brexit-Verhandlungen gehen weiter

Am 3. Dezember hatte meine Kollegin Esther getitelt: “GBP vor endgültiger Brexit-Deadline (diesmal aber wirklich)”. Tja, es kam anders. Die “Verschieberitis” setzt sich fort. Mehrmals seitdem. Und auch gestern. Auch die Deadline vom Sonntag verstrich ohne ein Ergebnis. Man hat sich nicht geeinigt, keine Seite mag aber das endgültige Ende der Verhandlungen ausrufen, und so verhandelt man eben weiter.

Das hat zum einen spieltheoretische Gründe. Das haben wir schon oft erläutert: Keine Seite will am Ende als nachgiebig erscheinen. Weil aber dennoch beide Seiten einen Deal wollen, müssen beide möglichst lange auf ihren Maximalpositionen beharren oder zumindest nur so wenig nachgeben, dass eine Fortsetzung der Verhandlungen nicht allzu albern erscheint. Das ist der “Denn-sie-wissen-nicht-was-sie-tun”-Effekt: Wenn James Dean und Corey Allen mit ihren Autos auf den Abgrund zurasen, will keiner frühzeitig aussteigen, obwohl keiner von beiden die Klippe herunterfallen will. Das daraus erwachende No-Deal-Risiko ist das eines unabsichtlichen Unfalls der Verhandlungen. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine.

Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund dafür, warum seit drei Jahren Deadline für Deadline verschoben wird. Weil Verschieben für die Brexit-Befürworter die einzig gangbare Strategie ist. All die Unwahrheiten, mit denen damals die Brexit-Kampagne für “leave” geworben hat, belasten auch noch 4½ Jahre später den Brexit-Prozess. Weil die britische Seite nicht davon lassen kann, dass ein Handelsabkommen – egal zu welchem Preis – im Interesse der Europäer wäre. Wenn Europa dann nicht so handelt, wie diese Theorie nahelegt, muss das “unfair” / “niederträchtig” etc. sein. Mit den “Krauts” und “Froggies” hat man ja implizit auch prima Feindbilder parat. Und innenpolitisch kommt’s bei nicht wenigen Tory-Anhängern gut an, dass man schon mal die Royal Navy alarmiert, um am 1. Januar europäische Fischer aus eigenen Gewässern zu vertreiben. Wie gut lässt sich da an Weihnachten von alter imperialer Größe träumen! “Britannia rule the waves // Britons never will be [EU’s] slaves…”

Klar, man wird in Downing Street längst erkannt haben, dass der Hase anders läuft. Deshalb verhandelt man ja weiter. Nur zugeben kann man’s halt nicht. Denn dann müsste man zugeben, dass das britische Wahlvolk mit falschen Versprechen zum “Leave”-Votum verführt wurde. Und dann müsste man eigentlich neu abstimmen lassen. Da das für einen Tory-Regierung aber politischer Selbstmord wäre, hat die britische Seite keine andere Wahl, als (a) immer weiter zu verhandeln, um einen längst als schädlich erkannten harten Brexit zu vermeiden und (b) keine Einigung zu erzielen, die die Unwahrheiten, auf denen die Brexit-Idee basierte, demaskieren würde.

Der Gag daran ist: Das ändert sich auch mit dem 1. Januar nicht. Weshalb es unwahrscheinlich ist, dass irgend etwas Abschließendes bis dahin zustande kommt. Nicht nur aus Zeitgründen. Sondern aus inhaltlichen. Wahrscheinlicher ist eine Fortsetzung der Verschieberitis. Vielleicht nicht mehr grosso modo. Aber in den Einzelfeldern. So deutet sich schon an, dass “level playing field” laufend, Fall zu Fall, entschieden werden könnte. Das heißt aber: Für viele Jahre würde ständig das Damoklesschwert von Zöllen drohen. Damit kann man die Lkw-Schlangen am 1. Januar vermeiden. Doch was für ein Desaster wird das für den Investitionsstandort Großbritannien?! Wer will sein Kapital in ein Land schicken, dessen ökonomische Zukunft ständig derart auf der Kippe steht? Wir sehen seit dem Brexit-Referendum – auch schon vor Corona – dass das Königreich ökonomisch beständig zurückfällt. Das mag man damit entschuldigt haben, dass das der Unsicherheit einer Brexit-Übergangsperiode geschuldet sei. Und danach, wenn die Beziehungen erst ordentlich geregelt seien, könne Großbritannien ökonomisch durchstarten. Ich befürchte, diese Sichtweise ist falsch. Die letzten vier Jahre waren Normalzustand für absehbare Zeit.

Heute Morgen kann das Pfund erstmal zulegen, weil weiter verhandelt wird und weil gestern eben kein harter Brexit Realität wurde. Mittel- bis langfrisitg wird das Pfund aber nachgeben müssen. Klar, eine GBP-Rallye ist drin, wenn die Klippe 1. Januar umschifft ist. Für mittelfristig orientierte Anleger wird das aber eher eine Gelegenheit bieten, die britische Währung zu verkaufen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VF4 Call EUR/GBP Hebel: 8,2 CJ4VHW Put EUR/GBP Hebel: 7,3 CL7FHP Call GBP/USD Hebel: 7,8 CJ4U6T Put GBP/USD Hebel: 7,9 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: Neue Regulierung

Die chinesischen Regulierungsbehörden kündigten am Wochenende neue Maßnahmen an, um die Auslandsverschuldung chinesischer Finanzinstitute zu senken. Im Rahmen der neuen Vorschrift müssen Finanzinstitute ihre Auslandsverschuldungsquote um rund 25% verringern. Auf den ersten Blick handelt es sich hierbei um eine weitere makroprudenzielle Maßnahme der chinesischen Behörden, um die Zuflüsse aus dem Ausland zu verringern und dadurch den CNY-Aufwertungsdruck einzudämmen. Falls Auslandskredite aber am Derivatemarkt vollständig abgesichert waren, wird sich dies für die CNY-Wechselkurse als neutral erweisen. Alle zuletzt durch die chinesische Zentralbank (PBoC) verabschiedeten Maßnahmen sollen also nur die Markterwartungen steuern und Spekulationen verringern. So wiederholte die PBoC, dass eine risikoneutrale Sichtweise der Unternehmen bei Geschäften am Währungsmarkt kritisch ist.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU97XB Call USD/CNH Hebel: 11,6 CJ4U8U Put USD/CNH Hebel: 10,5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.