U: Maduro muss Hilfslieferungen ins Land lassen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts der sich zuspitzenden Krise in Venezuela hat die EU den Präsidenten des verarmten Krisenstaats, Nicolás Maduro, dazu aufgerufen, Hilfslieferungen ins Land zu lassen. "Die Weigerung des Regimes, die humanitäre Notlage anzuerkennen, führt zu einer Eskalation der Spannungen", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Sonntag im Namen aller 28 EU-Staaten.

Die Berichte über Unruhen, zunehmende Gewalt und eine wachsende Anzahl von Opfern sei besorgniserregend. "Wir fordern die Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden nachdrücklich dazu auf, Zurückhaltung zu zeigen, den Gebrauch von Gewalt zu vermeiden und den Eintritt von Hilfe zuzulassen", sagte Mogherini weiter. Zugleich rief die EU erneut zu freien und transparenten Wahlen in Venezuela auf.

Die Spannungen zwischen Opposition und sozialistischer Regierung in Venezuela hatten sich zuletzt massiv verschärft. Der umstrittene Präsident Maduro lässt keine humanitäre Hilfe für die Bevölkerung ins Land. Bei Zusammenstößen an den Grenzen starben am Samstag mehrere Menschen, Hunderte weitere wurden verletzt.