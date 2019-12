Brentölpreis steigt nach DOE-Bericht wieder über 66 USD

Der Ölpreis trumpft mit immer neuen Hochs auf. Der gestrige DOE-Bericht zu den Entwicklungen am US-Ölmarkt per 13. Dezember fiel insgesamt besser aus als befürchtet. So sind die Lagerbestände von Rohöl um über 1 Mio. Barrel gefallen und die Anstiege bei Mitteldestillaten und Benzin waren nicht so hoch wie im API-Bericht vom Vortag. Auch ist die Nachfrage nach Benzin und Destillaten gestiegen. Die Exporte von Ölprodukten sind in der Vorwoche um über 500 Tsd. Barrel täglich gefallen, während die Importe um knapp 600 Tsd. Barrel gestiegen sind. Deshalb sind die Netto-Exporte von Ölprodukten auf den niedrigsten Stand seit dem Hoch der Sommerfahrsaison im Juli gefallen. Doch bei allen preisunterstützenden Signalen enthält der DOE-Bericht auch einen dezenten Hinweis auf eine zunehmende Energieautarkie der USA, nämlich die hohen US-Rohölexporte. Diese sind in der Vorwoche erneut auf über 3,6 Mio. Barrel täglich gestiegen, sodass die Netto-Rohölimporte unter 3 Mio. Barrel täglich gefallen sind. Die USA befinden sich somit auf einem guten Weg zur nachhaltigen Autarkie bei der Ölversorgung (also Rohöl und Ölprodukte zusammen) bereits im nächsten Jahr. Für die Preisbildung am internationalen Ölmarkt bedeutet dies, dass die Preissteuerung seitens der OPEC noch schwieriger werden dürfte als ohnehin schon, da die USA als weltgrößter Ölverbraucher künftig dem Kartell mehr Konkurrenz als Exporteur machen wird.

“Nord Stream 2” kommt trotz US-Sanktionen

Nicht nur am Ölmarkt treten die USA als Energieexporteur auf, sondern auch am wichtigen internationalen Erdgasmarkt, wo die USA seit Jahren ihre Exportkapazitäten von Flüssiggas (LNG) ausbauen. Sie machen dabei auch kein Geheimnis daraus, dass sie ihren Konkurrenten Steine in den Weg legen. Denn die Wertung des neuen “Gesetzes zum Schutz von Europas Energiesicherheit” ist relativ eindeutig: Europa sollte mehr LNG aus den USA importieren und weniger Pipeline-Gas aus Russland. Das Gesetz ist ein Teil des am Dienstag mit großer Mehrheit vom US-Kongress verabschiedeten Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA) und richtet sich u.E. in erster Linie gegen die Erdgas-Pipeline “Nord Stream 2”, die ab nächstem Jahr russisches Erdgas über Deutschland nach Europa leiten soll. Auch wenn die US-Sanktionen in Kürze in Kraft treten sollten, können sie unserer Meinung nach das nahezu fertiggestellte Infrastrukturprojekt nicht mehr torpedieren. Die Fertigstellung der Pipeline dürfte Erdgas als Energieträger in Europa insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Ausstiege aus der nuklear- und kohlebasierten Stromerzeugung noch attraktiver machen.

Edelmetalle: Geringe Schweizer Goldexporte deuten auf verhaltene Nachfrage hin

Gold notiert seit Tagen in einer engen Handelsspanne und zeigt sich heute Morgen stabil bei rund 1.475 USD je Feinunze. In den USA hat das Repräsentantenhaus mit der Mehrheit der Demokraten wie erwartet offiziell ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump wegen Machtmissbrauchs und Behinderungen der Ermittlungen des Kongresses eingeleitet. Wann das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Senat beginnt, ist noch unklar. Eine Amtsenthebung gilt als unwahrscheinlich, da im Senat die Republikaner die Mehrheit haben. Daher hat der Beschluss der letzten Nacht auch nicht für Unruhe an den Märkten gesorgt. Die Schweiz hat im November gemäß Daten der Zollbehörde insgesamt nur gut 79 Tonnen Gold exportiert. Die Ausfuhren nach Indien haben sich im Vergleich zum Vormonat zwar auf 20 Tonnen fast verdoppelt, was wohl auf die etwas niedrigeren Preise dort zurückzuführen ist. Sie lagen aber 40% unter Vorjahr. Äußerst schwach dagegen fielen mit nur 2,4 Tonnen die Goldexporte nach China aus. Dies war die geringste Menge seit Mai 2014, obwohl auch in China die Goldpreise in den letzten Monaten etwas gefallen waren. Auch nach Großbritannien hat die Schweiz deutlich weniger Gold ausgeführt, was dem geringen Interesse an Gold-ETFs geschuldet gewesen sein dürfte. Zumindest in dieser Woche haben die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs aber wieder ein paar Zuflüsse registriert.

Industriemetalle: Australische Regierung erwartet stark fallenden Eisenerzpreis

Der Eisenerzpreis an der SGX in Singapur hält sich zwar seit zehn Tagen über der Marke von 90 USD je Tonne, die Mitte November begonnene Erholungsbewegung scheint aber ausgelaufen zu sein. Offenbar stellt die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, in deren unmittelbarer Nähe der Preis notiert, eine schwer zu überwindende Hürde dar. Das australische Ministerium für Industrie, Innovation und Wissenschaft hat heute in seinem Quartalsbericht seine bisherigen Einschätzungen zum seewärtigen Eisenerzmarkt weitgehend bestätigt und erwartet einen deutlichen Preisrückgang auf durchschnittlich 63 USD je Tonne im nächsten Jahr. Grund hierfür ist im Wesentlichen die Erholung bzw. Ausweitung der Produktion in Brasilien und Australien nach den großen Problemen in beiden Ländern in diesem Jahr. So dürfte Brasilien laut Einschätzung des Ministeriums im nächsten Jahr 7,4% mehr Eisenerz exportieren. Die australischen Ausfuhren sollen um 3,6% steigen. Gleichzeitig sollen die chinesischen Eisenerzimporte stagnieren, da die Stahlproduktion im Reich der Mitte wohl sinken wird. Der seewärtige Eisenerzmarkt ist also wieder auf dem Weg zurück ins Gleichgewicht.

Deutlicher Aufbau der LME-Aluminiumvorräte

Das Wiederauffüllen der Aluminiumbestände in den Lagerhäusern der LME setzt sich fort. Seit Anfang letzter Woche wurden bis gestern über 200 Tsd. Tonnen Aluminium eingeliefert, fast ausschließlich in Asien und dort wiederum in Malaysia. Mit 1,49 Mio. Tonnen sind die Aluminiumvorräte im LME-System mittlerweile auf dem höchsten Stand seit 2½ Jahren. Das staatliche chinesische Research-Institut Antaike hatte vor einigen Tagen seine bisherige Einschätzung bestätigt, wonach die chinesische Aluminiumnachfrage 2019 erstmals seit drei Jahrzehnten gesunken sein dürfte. Dennoch dürfte der chinesische Aluminiummarkt im Defizit gewesen sein, da die Produktion wegen Kapazitätsschließungen wohl stärker gefallen ist als die Nachfrage. 2020 soll sich das Bild dann ändern: Antaike erwartet einen Angebotsüberschuss in China, da die Aluminiumproduktion stark ausgeweitet werden soll.

