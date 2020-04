BBVA: Technische Lage mahnt zur Vorsicht

Der STOXX Europe 600 Banks, der aktuell 44 europäische Banken aus dem STOXX 600 enthält, steckte seit seinem All-Time High (April 2007) in einer übergeordneten Baisse. Im Januar 2018 startete dabei die laufende langfristige Abwärtswelle, welche sich im Umfeld der Gesamtmarktschwäche in Q1 2020 nochmals nach unten beschleunigt hat. In Summe liegt für den STOXX Banks damit auf allen Zeitebenen eine relative Schwäche im europäischen Sektorvergleich vor.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der zweitgrößte Sektortitel, die spanische BBVA, befindet sich ebenfalls seit ihrem All-Time High im März 2007 (knapp unter €18,0) in einer langfristigen Baisse. Die Aktie startete die laufende langfristige Abwärtswelle bereits etwas früher als der Sektor im August 2017 bei €7,9. Über dieses Zwischenhoch verläuft auch der zentrale, 13-jährige Baisse-Trend, dessen Trendlinie zzt. bei €6,0 liegt. Innerhalb der laufenden Abwärtswelle hat sich zusätzlich ein mittelfristiger beschleunigter Abwärtstrend (Trendlinie: €5,0) gebildet. Nach einem kurzen Recovery zum Jahresstart 2020 rutschte BBVA – parallel zur Gesamtmarktschwäche – im Februar 2020 mit einem Verkaufssignal unter ihre 200-Tage Linie und zusätzlich unter die 10-jährige, gestaffelte Support-Zone um €4,0. Die aktuelle Corona-Krise (bedeutet Abschreibungsbedarf für das spanische Kreditbuch) und die Engagements z.B. in der Türkei und traditional in Südamerika (z.B. Argentinien wieder in Umschuldungsverhandlungen) liefern viele Argumente für die neuen Verkaufssignale und die intakten Baisse-Trends. Zusätzlich ist BBVA durch diese Underperformance mittlerweile im erweiterten Kreis der diesjährigen EURO STOXX 50-Entnahmekandidaten (zzt. viertkleinster Index-Titel; EURO STOXX 50-Gewicht: ca. 0,83%) angekommen. In Summe mahnt die technische Gesamtsituation weiter zur Vorsicht und zu einer defensiven Haltung bis eine technische Bodenformation vorliegt.

