BASF: Technisches Kursziel anheben

Der STOXX Chemicals, der zurzeit 21 Chemietitel aus dem STOXX 600 enthält und eine langfristig relative Stärke im europäischen Sektorvergleich aufweist, befindet sich im Gegensatz zu vielen anderen STOXX -Sektoren auf neuen All-Time-Highs.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

BASF: Aufwärtstrend gewinnt an technischer Stabilität

BASF, die in diesem Chemie-Sektor-Index an Position 3 (Sektor-Anteil von ca. 14,2 Prozent) stehen, hatte in den Jahren 2017/2018 oberhalb der Support-Zone um 80,0 EUR eine mittelfristige Kopf-Schulter-Verkaufsformation (siehe Chart) herausgebildet. Mit den Verkaufssignalen von Mitte 2018 wurde eine technische Baisse etabliert. Diese Baisse hat insgesamt einen Kursverlust von den alten All-Time-Highs (98,8 EUR; Januar 2018) bis in den Sell-Off bei 37,3 EUR (Corona-Gesamtmarktbaisse-Low; März 2020) eingebracht, wobei der zentrale Baisse-Trend aktuell bei ca. 60,5 EUR liegt. Nach dem Sell-Off war der Titel nach oben umgeschlagen und hat eine mittelfristige Recovery-Bewegung gestartet. Diese pausierte in den letzten Monaten in einer Konsolidierung (volatile Trading-Range: Support um 46,0 EUR; Resistance um 58,0 EUR) im Umfeld der noch fallenden 200-Tage-Linie. Diese Konsolidierung hatte bereits einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Zuletzt ist BASF mit einem neuen Kaufsignal (Sprung über die Resistance bei 58,0 EUR) angesprungen. Hier deutet sich somit eine Fortsetzung des neuen mittelfristigen Aufwärtstrends (Aufwärtstrendlinie: zurzeit bei 47,0 EUR) und das Verlassen des alten, zentralen Baisse-Trends (nach oben) an. Da das alte technische Etappenziel (Kurse von 60,0 – 62,0 EUR) erreicht ist und die technische Gesamtlage weiter steigenden Notierungen andeutet, sollte das neue, mittelfristig technische Etappenziel im Bereich von 65,0 – 66,0 EUR liegen. BASF bleibt ein (defensiver) technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine