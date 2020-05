BASF: Der antizyklische Dividendenaristokrat

Bereits in der Zeit nach der Finanzkrise 2008/2009 kam es mit Blick auf den STOXX 600 bei ungefähr einem Viertel der Index-Titel in der Folgezeit zu einem Ausfall bzw. zu einer deutlichen Kürzung der absoluten Dividenden. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der derzeitige, weltweite “Corona-Wirtschaftseinbruch” zu einem vergleichbaren Ergebnis führt. Hierbei schwächeln auch einige “Dividendenaristokraten”. Dies gilt aktuell aber nicht für den Chemie-Giganten BASF.

BASF: Im technischen Recovery

BASF bleibt mit Blick auf seine (online-)HV (18.06.20) bei seinem Dividenden-Vorschlag von €3,3, was für eine attaktive (Brutto-) Div.-Rendite von ca. 7,2 Prozent führt. Damit sollte BASF seinen aktionärsfreundlichen “Dividendenaristokratenstatus” beibehalten. Neben diesem Aspekt bietet BASF aber auch eine attraktive, antizyklische technische Gesamtsituation. Zunächst befindet sich BASF – ausgehend von den alten All-Time-Highs um €98,8 im Januar 2018 – in einer technischen Baisse, die durch den zentralen Baisse-Trend (zurzeit bei €62,0) begrenzt wird. Innerhalb dieser Baisse sind mehrere technische Verkaufssignale (z.B. beim Rutsch durch die mittelfristige Support-Zone von €55,0 bis €56,0, die jetzt als Resistance-Zone arbeitet) aufgetreten. Der letzte Kursrutsch endete im technischen Sell-off (€37,5; 16.03.20), sodass viele technische Risiken mit dieser Baisse abgearbeitet sind. Dort ist der BASF-Kurs nach oben umgeschlagen. Als Konsequenz befindet sich die Aktie in einer Recovery-Bewegung, ohne dass diese bereits wieder eine kurzfristige überkaufte Lage aufweist. Das erste mittelfristige technische Kursziel liegt damit im Test der Resistance (€55.0 – €56.0). Aus technischer Sicht stellt BASF damit einen (Zu-)Kauf (strateg. Sicherungsstopp bei €36,0) dar.

