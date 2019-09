BASF: Der antizyklische Dividendenaristokrat

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: BASF (in EUR)

Die aktuellen Negativ-Zinsen bei vielen europäischen (Long-)Bonds und die ultralockere Geldpolitik der EZB sollten bei der Suche vieler Investoren nach Rendite die am europäischen Aktienmarkt vorhandenen “Dividendenaristokraten” mit in den Fokus rücken. Im Regelfall handelt es sich hierbei um defensive technische Wachstumsaktien. Eine Ausnahme ist BASF. Dieses Unternehmen weist mit seinem operativen Geschäft zwar konjunktursensitive Aspekte auf, erfüllt andererseits aber mit seinen, seit 2010 kontinuierlich steigenden Dividenden, auch das Grundkriterium für einen “Dividendenaristokraten“. Einer der Gründe hierfür ist das permanente Arbeiten von BASF an der Verbesserung des “Geschäfts- und Beteiligungsportfolios”. In diesem Zusammenhang soll auch – eventuell in 2020 – der Öl & Gas-Konzern “Wintershall DEA” anteilig an die Börse gebracht werden. Dieses Unternehmen, an dem BASF zurzeit die Mehrheit hält, war aus der Fusion der BASF-Tochter “Wintershall” mit dem Konkurrenten “DEA” entstanden,

Bei BASF deutet die technische Gesamtlage auf ein antizyklisches Investment auf dem aktuellen Niveau hin. Bei der Aktie war es nach dem Kursanstieg der Vorjahre oberhalb der Support-Zone (spätere Nackenlinie) um €80,0 zu einer mittelfristigen Top-Formation (Kopf-Schulter-Verkaufsformation) gekommen. Basierend auf mehreren Verkaufssignalen war BASF aufgrund des Baisse-Trends bis auf den alten Support um €56,0 gefallen. Durch den Kursrückgang von €98,8 (All-Time-High; Jan. ´18) auf €55,8 sind viele technische und einige operative Risiken in das Kursniveau eingearbeitet worden. Zuletzt ist BASF mit einem ersten Kaufsignal aus dem Baisse-Trend herausgelaufen und arbeitet aufgrund der Kursetablierung oberhalb der 200-Tage-Linie bereits an einer Bodenformation. Diese Gesamtlage bietet die antizyklische technische Investment-Chance, wobei das erste mittelfristige technische Kurspotential in der Kursetablierung oberhalb von €70,0 liegen sollte. Darüber hinaus bietet BASF auf dem aktuellen Kursniveau eine erwartete (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ca. 5,0% (nächste Dividenden-Zahlung am 04.05.20). Aufgrund dieser Gesamtsituation stellt BASF einen antizyklischen, technischen (Zu-)Kauf dar.

