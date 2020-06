Aussicht auf höhere Produktion lastet auf Ölpreisen

Energie: Aussicht auf höhere Produktion lastet auf Ölpreisen

Die Ölpreise haben gestern ihren Höhenflug vorerst unterbrochen – WTI ist vom Hoch bei knapp 40,5 USD auf 38 USD und Brent von 43,4 USD auf unter 41 USD je Barrel gefallen. Der saudische Ölminister hat die freiwilligen, über die “OPEC+”-Vereinbarung hinausgehenden Produktionskürzungen nach nur einem Monat für beendet erklärt. Im Mai hatten sich Saudi-Arabien, Kuwait und die VAE auf zusätzliche Kürzungen von 1,18 Mio. Barrel täglich für Juni geeinigt. Auch anderswo erholt sich die Produktion. Libyen möchte in den kommenden Monaten seine Ölproduktion nach der nahezu kompletten Schließung im Januar – die Produktion ist von 1,2 Mio. auf 90 Tsd. Barrel täglich gefallen – wieder steigern, nachdem die Truppen des abtrünnigen Generals Haftar zurückgedrängt wurden. Am Samstag hat mit Sharara das größte Ölfeld Libyens mit einer Produktionskapazität von 300 Tsd. Barrel täglich wieder den Betrieb aufgenommen, am Sonntag folgte das zweite Ölfeld El-Feel mit einer Kapazität von 70 Tsd. Barrel täglich. Libyen ist vom Produktionskürzungsabkommen der OPEC+ ausgenommen. Allerdings sind heute bewaffnete Kräfte in das Sharara-Ölfeld eingedrungen und fordern einen erneuten Produktionsstopp. Mexiko, das im April sowieso nur halbherzig einer Produktionskürzung um 100 Tsd. Barrel täglich zugestimmt hatte, wird auch diese ab Juli vollständig zurücknehmen. In den USA sieht man bei der Bohraktivität hingegen noch keine Erholung. Vielmehr hat sich der Rückgang zuletzt sogar beschleunigt, wobei die Anzahl aktiver Öl- und Gasbohrungen laut Baker Hughes in der letzten Woche um 17 auf ein neues Rekordtief von 284 gefallen ist. Die Anzahl von Ölbohrungen ist dabei auf lediglich 206 gefallen, den niedrigsten Stand seit Juni 2009. Dennoch ist zu erwarten, dass die EIA heute in ihrem monatlichen Kurzfristausblick eine höhere Produktion in Aussicht stellen wird als noch vor einem Monat. Unseres Erachtens sind die Ölpreise zuletzt etwas übers Ziel hinausgeschossen und berücksichtigen nicht adäquat die vorhandenen Risiken.

Edelmetalle: Gold-ETFs mit Abflüssen, Platin-ETFs mit Zuflüssen

Gold handelt am Morgen wieder bei 1.700 USD je Feinunze und hat damit die starken Verluste vom Freitag nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten wieder wettgemacht. Es zeigt sich somit erneut, dass Preisrücksetzer bei Gold als Kaufgelegenheit erachtet werden. An den Gold-ETFs lässt sich dies allerdings nicht ablesen: Diese verzeichneten gestern den dritten Tag in Folge Abflüsse. Das ist die längste Phase von Mittelabflüssen seit Mitte März. Offensichtlich kommt es hier zu Umschichtungen institutioneller Anleger in Aktien, da der Großteil der Abflüsse im SPDR Gold Trust erfolgte, der von dieser Investorengruppe als Anlagevehikel genutzt wird. Der S&P 500 legte auch gestern weiter zu und notiert inzwischen nicht einmal 5% von seinem im Februar verzeichneten Allzeithoch entfernt. Der wichtigste Grund für die Aktienrally, die massive Ausweitung der Zentralbankliquidität, spricht allerdings genauso auch für Gold. Denn dadurch wird der Wert der zugrundeliegenden Währungen verwässert. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass sich die Fed von einem starken Arbeitsmarktbericht beeindrucken lässt, wenn sie heute und morgen über den weiteren geldpolitischen Kurs berät. Fed-Chef Powell wird die Ergebnisse morgen Abend auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Wie wir gestern geschrieben haben, rechnen wir mit einer Bestätigung des bisherigen Kurses. Allerdings sind die zwischenzeitlichen Spekulationen um Negativzinsen in den letzten Tagen verflogen. Die Fed Fund Futures preisen diese bis Mitte 2021 nicht mehr ein. Während die Gold-ETFs zuletzt Abflüsse verzeichneten, zeigt sich bei den Platin-ETFs das umgekehrte Bild: Hier gab es zuletzt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Zuflüsse. Diese belaufen sich auf 37,4 Tsd. Unzen (gestern 13 Tsd. Unzen). Dies hat mit dazu beigetragen, dass der Platinpreis gestern um mehr als 2% auf 840 USD je Feinunze zulegte. Allerdings stehen bei den Platin-ETFs seit Jahresbeginn noch immer Abflüsse von gut 140 Tsd. Unzen zu Buche.

Industriemetalle: Geringere Nachfrage nach chinesischem Stahl und Aluminium im Ausland

Nachdem wir gestern die Importseite der aktuellen chinesischen Handelsstatistik betrachtet haben, werfen wir heute der Vollständigkeit halber einen Blick auf die Exporte. Diese sind im Mai insgesamt betrachtet weniger stark gefallen als befürchtet, da China viele medizinische Güter ausgeführt hat. Hier hat sich der Corona-Einfluss also positiv bemerkbar gemacht. Dagegen haben die chinesischen Händler die Corona-Pandemie negativ in den Rohstoff-Exporten zu spüren bekommen. Da im Ausland deutlich weniger chinesische Ware nachgefragt war, sind die Ausfuhren von Stahl und Aluminium im letzten Monat stark zurückgegangen. Daten der Zollbehörde zufolge sind die Exporte von Stahlprodukten auf nur noch 4,4 Mio. Tonnen gefallen. Sie lagen damit 30% unter dem Vormonatsniveau und 23% unter Vorjahr. Dies war zugleich der niedrigste Wert seit Februar 2013. Auch die Exporte von Aluminium und Aluminiumprodukten sind im Mai deutlich gefallen – und zwar auf 383 Tsd. Tonnen (-13% gegenüber April und -29% gegenüber Vorjahr). Neben der schwachen Auslandsnachfrage dürften auch die spürbar gestiegenen Stahl- und Aluminiumpreise in China zum Exportrückgang beigetragen haben. Denn diese machen Verkäufe des Materials im Inland im Vergleich zu Exporten attraktiver. Wie die jüngsten Konjunktur- und vor allem Stimmungsindikatoren gezeigt haben, hat sich die chinesische Wirtschaft von der Corona-Pandemie bereits gut erholt und es werden wieder mehr Projekte zum Beispiel im Infrastrukturbereich umgesetzt. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Rohstoffen in China, die sich in hohen Importen widerspiegelt und auch in fallenden Lagerbeständen bemerkbar macht. So wurden seit Mitte März die Vorräte von Betonstahl um 43% und die von Aluminium um 50% abgebaut.