Apple: Neue technische Einschätzung

Der US-Tech-Gigant Apple Inc. führt aktuell die laufende Hausse am US-Aktienmarkt. Im Nachklang seiner Q3-Finanzdaten (in der Vorwoche) ist die Aktie mittlerweile auf eine Gesamtmarktkapitalisierung von 1.582 Mrd. Euro (zum Vergleich: alle DAX 30-Titel erreichen zurzeit zusammen 1.260 Mrd. Euro) gestiegen. Durch den hohen Aktienkurs (zurzeit 436 US-Dollar) prägt Apple den preisgewichteten Dow Jones Industrial Average (Indexgewicht: 11,2 Prozent; Pos. 1). Unter anderem um diese Dominanz zu reduzieren, hat das Unternehmen einen 4:1 Aktiensplit angekündigt. Jeder Aktionär, der am 24.08.2020 die Aktie besitzt, erhält drei weitere Aktien. Der Split-angepasste Kurs (auf Basis aktueller Daten: 109 US-Dollar) wird dann erstmalig per 31.08.2020 gehandelt. Das neue Index-Gewicht im Dow Jones Industrial Average dürfte dann ungefähr bei 2,7 Prozent (Pos. 17) liegen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Apple Inc.: Technisches Kursziel deutlich “überrollt”

Aus technischer Sicht startete Apple in 2013 einen Hausse-Trend (Trendlinie zurzeit bei 190 US-Dollar). Aus mittelfristiger technischer Sicht etablierte der Titel ab dem Corona-Baisse-Low bei 212,6 US-Dollar einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie: 375 US-Dollar). In diesem Trend startete Apple ab Juni 2020 die laufende Phase der technischen Neubewertung (d.h. regelmäßiges Erreichen neuer All-Time Highs). Aus kurzfristiger technischer Sicht war Apple nach dem Anstieg auf 400 US-Dollar vor den Q3-Finanzdaten in eine Mini-Konsolidierung gelaufen. Da diese Finanzdaten besser als erwartet ausfielen, sprang die Aktie in der letzten Woche erneut nach oben. Auf der einen Seite hat Apple durch die neuen All-Time-Highs seine langfristige Aufwärtsbewegung untermauert. Hierdurch wurde auch das alte technische Kursziel von 380 US-Dollar “überrollt”. Auf der anderen Seite deuten die nun hinterlassenen Gaps auf eine kurzfristig überkaufte technische Lage hin. Da neue technische (Zu-)Käufe auf dem aktuellen Niveau stark prozyklisch wären, wird Apple auf technische “Good Hold” (strategische Sicherungsstopp: 370 US-Dollar) zurück genommen.

