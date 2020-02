Apple Inc.: Veränderte technische Lage

Die Aktie von Apple Inc. startete im April 2003 (Kurse um $0,91) eine technische Bilderbuch-Hausse und führte dabei in den letzten Jahren den technischen Hausse-Zyklus sowohl im Dow Jones Industrial als auch im Nasdaq-Composite als Teil der “FAANGs” mit an.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Diese Bilderbuch-Hausse mündete ab 2012/2013 (Kurse um $55,1) in einen mehrjährigen technischen Aufwärtstrendkanal (untere Aufwärtstrend(-kanal-)linie bei $170,0). Aus mittelfristiger technischer Sicht startete Apple, die regelmäßig durch sehr umfangreiche Aktienrückkaufprogramme und Brutto-Dividendenerhöhungen aufgefallen ist, zum Jahreswechsel 2018/2019 (Niveau um $142,0) eine beschleunigte Hausse-Bewegung, wobei dieser mittelfristige Aufwärtstrend im direkten Umfeld der steigenden 200-Tage-Linie bei ca. $240,0 liegt. Die weitere Aufwärtsbeschleunigung ab Oktober 2019 (Start um $215,0) hat nicht nur die Wall-Street-Hausse der letzten fünf Monate mitgetragen, sondern Apple Inc. mit einem Anstieg bis auf $327,9 (neue All-Time-High; neue Resistance-Zone) in eine mittelfristige stark überkaufte Lage geführt. Zuletzt ist der Titel aus der kleinen Konsolidierung (unterhalb der All-Time-Highs) und dem beschleunigten Hausse-Trend mit einem Trading-Take-Profit-Signal herausgefallen. Da der Abbau der mittelfristigen überkauften Lage mindestens einige Wochen dauern sollte, darf es nicht überraschen, wenn sich die Aktie jetzt in einer volatile Seitwärtspendelbewegung (z.B. mit der Kernzone; $280,0 bis $328,0) aufhält. Aus technischer Sicht ist Apple damit nur noch ein “Good Hold” (Sicherungsstopp: $240,0), wobei sich – nach der Kursverdoppelung der letzten Monate – auch Trading-Take-Profits anbieten.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine