Apple: “All-Time-High-App” im Dauerbetrieb

Apple ist mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von aktuell 1.354 Milliarden Euro die zurzeit größte US-Aktie. Im Nasdaq Composite liegt sie mit ca. 11,9 Prozent an Position 1. Auch im preisgewichteten Dow Jones Industrial Average notiert sie aufgrund des hohen absoluten Kursniveaus von ca. 350 US-Dollar mit ca. 9,2 Prozent an erster Stelle.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Apple: Technische Neubewertung intakt

Aus langfristiger tech. Sicht ist der Hersteller von Smartphones, Computern und der zugehörigen Software seit April 2003 (Kurse um 0,91 US-Dollar; Kurse bereinigt um Kapitalmarktaktivitäten) in einer Hausse-Bewegung, wobei sich seit 2012/2013 (Kurse um 55,1 US-Dollar) der aktuelle, zentrale technische Aufwärtstrend (Trendlinie zurzeit bei 183,0 US-Dollar) ergeben hat. Aus mittelfristiger technischer Sicht etablierte Apple ab dem Jahreswechsel 2018/2019 (Start: 142,0 US-Dollar) einen beschleunigten Aufwärtstrend (Trendlinie zurzeit bei 270,0 US-Dollar; Trend war kurz wegen der Corona-Baisse unterbrochen). In diesem Aufwärtstrend kletterte Apple bis Februar 2019 auf das alte All-Time High bei 327,9 US-Dollar. Dabei entstand eine mittelfristige stark überkaufte Lage. Diese wurde im Rahmen des Corona-Baisse mit einem Rutsch auf 216,6 US-Dollar zügig abgebaut. Hier schlug Apple – parallel zum Gesamtmarkt – in eine “V-Recovery” um. Der beschleunigte kurzfristige Recovery-Trend des “V” liegt zzt. bei ca. 335,0 US-Dollar (an der 10-Tage Linie). Zuletzt hat Apple, die neben einer (Brutto-)Jahresdiv.-Rendite von 0,9 Prozent noch durch umfangreiche Aktienrückkaufprogramme positiv auffällt, wieder ein neues All-Time High erreicht. In Summe deutet sich für Apple die Fortsetzung der technischen Neubewertung an. Die größte US-Aktie bleibt damit ein technischer (Zu-)Kauf. Das neue technische Kursziel liegt bei 375 – 380 US-Dollar.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine