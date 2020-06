Amazon.com: Neues technisches Kursziel

Die drittgrößte Aktie des Nasdaq-Composite Index ist aktuell der E-Commerce-Titel Amazon.com. Die Aktie ist ein Gigant und seine Gesamtmarktkapitalisierung liegt mit aktuell ca. €1135 Mrd. fast genauso hoch wie die aller DAX-Unternehmen (ca. €1194 Mrd.) zusammen. Die Aktie gehört als Teil der sogenannten FAANG-Werte im laufenden technischen Hausse-Zyklus seit 2008 zu den technischen Zugpferdender Wall Street. Zuletzt profitierte die Aktie zusätzlich im Umfeld der “Corona-Krise” von der “Stay-at-Home”-Economy, welche Amazon.com – neben seinen E-Commerce-Aktivitäten – auch durch das Cloud-Geschäft AWS sowie mit Film- und Game-Streaming bedient.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Amazon.com: Technische Neubewertung läuft

Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Titel seit November 2017 (Start: $710) in einem Hausse-Trend. Dessen Trendlinie – kurz unterbrochen in Q1 2020 – liegt zzt. bei USD 2020. Nachdem die Aktie in 2018 auf ein Hoch bei $2050 stiegen war, ging sie für zwei Jahre in eine breite Seitwärtspendelbewegung zw. $1307 und $2050 über. Diese hatte aus mittelfr. tech. Sicht einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Anfang 2020 sprang Amazon.com über die Resistance. Der erste Ausbruchsversuch kam – begleitet von der Corona-Gesamtmarktbaisse – jedoch nicht weit und auch dieser Wert fiel auf $1660. Es folgte eine V-Recovery. Im April 2020 sprang Amazon.com mit einem “Major-Kaufsignal” (übergeordnetes, technisches Investment-Kaufsignal) aus der Trading-Range (unterhalb von $2050) auf neue All-Time Highs und in die laufende technische Neubewertung an. Das erste technische Kursziel dieses Kaufsignals ($2500 – $2550) ist bereits erreicht. Aufgrund der guten technischen Gesamtqualität bleibt Amazon.com ein (etwas spekulativer) tech. (Zu-)Kauf, wobei das tech. Kursziel auf $2800 angehoben wird.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine