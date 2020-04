Amazon: Der (technische) Krisengewinner

Der E-Commerce-Titel Amazon.com Inc. ist mit einem Indexgewicht von aktuell ca. 9,0 Prozent der drittgrößte Titel im amerikanischen Nasdaq Composite Index. Die Aktie startete am 14.05.97 mit einem IPO-Preis von 18,0 USD und gehört seit der Finanzkrise 2008 zu den technischen Zugpferden an der Wall Street.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Amazon.com hat über die letzten Jahre seine Geschäftsfelder nach und nach erweitert, wobei der Fokus auf dem Lebensstil: “Online“ liegt. Deswegen tragen neben dem Handelsgeschäft (mittlerweile auch offline via Whole Foods) z.B. das Cloud-Geschäft AWS oder das Film- und Game Streaming wesentlich zum Umsatz bei. Dieser erlebt durch bestehende „Lockdowns“ aktuell eine Sondernachfrage. Aus langfristiger technischer Sicht startete Amazon ab Oktober 2014 (284,0 USD) einen Hausse-Trend, der den Titel bis auf 2.050 USD (April 2018; Resistance-Zone) führte. Vor dem Hintergrund einer überkauften Lage lief die Aktie dann in eine mittelfristige Trading-Range (Support: 1.307 USD; Resistance: 2.050 USD). Im Februar 2020 arbeitet Amazon.com bereits am Sprung über die Resistance und erreichte neue All-Time Highs. Im Umfeld des Gesamtmarktrutsches Ende Februar bis Mitte März 2020 rutschte der Wert jedoch kurzzeitig auf 1.660 USD und damit zurück in die alte Trading-Range. Seitdem läuft ein neuer Aufwärtsschub, wobei Amazon.com erfolgreich mit einem neuen Investment-Kaufsignal aus der Trading-Range (wieder Sprung über 2050 USD) auf neue All-Time Highs ausgebrochen ist. Damit hat die Aktie die technische Neubewertung und die Rolle als technisches Zugpferd wieder eingenommen. In Summe ist Amazon.com ein technischer (Zu-)Kauf, wobei das nächstetech. Etappenziel bei 2.500 USD – 2.550 USD liegt.

