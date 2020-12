Am Ölmarkt droht wieder Überangebot

Energie: Ölpreis trotzt negativen Nachrichten

Der Brentölpreis trotzt weiterhin allen negativen Nachrichten und hält sich am Morgen über der Marke von 50 USD je Barrel. Mehr und mehr Staaten in Europa und Bundesstaaten in den USA verschärfen über Weihnachten und den Jahreswechsel die Corona-Beschränkungen, was sich in einer geringeren Ölnachfrage niederschlagen dürfte. Dem trug die OPEC in ihrem gestrigen Monatsbericht bereits Rechnung, in dem sie ihre Prognose für die globale Ölnachfrage im 1. Quartal 2021 um rund 1 Mio. Barrel pro Tag absenkte. Der Bedarf an OPEC-Öl fällt daraufhin auf 26,3 Mio. Barrel pro Tag. Er liegt damit noch gut 1 Mio. Barrel pro Tag über der aktuellen OPEC-Produktion. Allerdings hat die OPEC+ angekündigt, die Ölproduktion ab Januar um 500 Tsd. Barrel pro Tag zu erhöhen. Hinzu kommt Norwegen, das laut dem Energieberatungsunternehmen Rystad seine Ölproduktion ab Januar ebenfalls um mehr als 200 Tsd. Barrel pro Tag erhöhen dürfte. Es fehlt daher nicht mehr viel, damit der Ölmarkt in einen Angebotsüberschuss kippt. Vollkommen ausgeschlossen ist, dass der Ölmarkt auch noch zusätzliches Öl aus dem Iran aufnehmen kann. Laut Präsident Ruhani könnte der Iran seine Ölproduktion im nächsten Jahr verdoppeln, wenn die Sanktionen gegen sein Land gelockert würden. Der Iran plant in diesem Fall mit einer Ölproduktion einschließlich Kondensaten von 4,5 Mio. Barrel pro Tag und Ölexporten von 2,3 Mio. Barrel pro Tag im nächsten iranischen Kalenderjahr, das am 21. März beginnt. Ob es dazu kommt, hängt vom künftigen US-Präsidenten Biden ab, der gestern von der Wahlversammlung als Präsident bestätigt wurde. China bleibt derweil der wichtigste Stützpfeiler der Ölnachfrage. Wie Daten der Statistikbehörde zeigten, hat China im November eine rekordhohe Menge von 14,2 Mio. Barrel Rohöl pro Tag verarbeitet. China allein reicht aber nicht, das zusätzlich auf den Markt strömende Öl zu absorbieren, solange die Nachfrage außerhalb Chinas durch Corona gedrückt bleibt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SD1CNH Long Oil WTI Light Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold leicht erholt, Silber outperformt

Gold handelt heute Morgen etwas fester bei gut 1.840 USD je Feinunze. Es wird unterstützt durch Lockdown-Maßnahmen in immer mehr europäischen Ländern – nach Deutschland in Kürze auch in den Niederlanden, in Italien und in Großbritannien – sowie im US-Bundesstaat New York, die den Risikoappetit der Marktteilnehmer anscheinend etwas bremsen. Auch gibt es angeblich weitere Fortschritte in den Gesprächen über ein Hilfspaket für die US-Wirtschaft. Das gut 900 Mrd. USD schwere Paket soll wohl zweigeteilt werden. Dies soll die Chancen erhöhen, dass zumindest eines der beiden Teile im Repräsentantenhaus und im Senat die Zustimmung erhält. Die anderen, aktuell noch geltenden Stimulierungsmaßnahmen, laufen Ende des Jahres aus. Ohne ein neues Hilfspaket dürfte die Erholung der US-Wirtschaft ins Straucheln geraten. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige Sitzung beginnt. Die Marktteilnehmer erwarten zum Beispiel mehr Klarheit hinsichtlich der zukünftigen Anleihenkäufe. Die Ergebnisse ihrer Sitzung veröffentlicht die Fed morgen Abend. Silber steigt heute doppelt so stark wie Gold. Es verteuert sich auf 24,2 USD je Feinunze. Das Gold/Silber-Verhältnis fällt daher auf 76, der niedrigste Wert seit Anfang des Monats. Wo die Silber-Stärke heute Morgen herkommt, ist für uns allerdings nicht ersichtlich. Wie bei Gold haben die Anleger in den letzten Tagen auch Anteile von Silber-ETFs verkauft, so auch gestern. Das spekulative Kaufinteresse am Futures-Markt hatte zuletzt ebenfalls nicht weiter zugenommen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB3T60 Long Silver Future Faktor: 6 SB3T6J Short Silver Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Gute China-Daten, rekordhohe chinesische Aluminiumproduktion

Das Nationale Statistikbüro (NBS) in China hat heute Morgen Konjunkturdaten für November veröffentlicht, die allesamt den Erwartungen entsprachen. Die Industrieproduktion ist gegenüber Vorjahr um 7% gestiegen, die Anlageinvestitionen haben um 2,6% zugelegt. Damit wurde die durch die Einkaufsmanagerindizes angezeigte gute Stimmung bestätigt. Die Daten deuten zudem auf ein fortgesetztes solides Wirtschaftswachstum hin. Der Fokus richtet sich nun auf die bevorstehende zentrale Wirtschaftskonferenz, auf der die chinesische Regierung einen detaillierten politischen Rahmen für das nächste Jahr festlegen wird. Dieser wird dann vom Nationalen Volkskongress im März bestätigt. Im März werden auch weitere Details zum neuen 5-Jahresplan veröffentlicht, der ab kommendem Jahr gilt. Die Metallpreise haben durch die chinesischen Daten zunächst keinen weiteren Auftrieb erhalten. Sie halten in etwa ihre Vortagesniveaus. Neben den Konjunkturdaten hat das NBS Daten zur chinesischen Aluminium- und Stahlproduktion veröffentlicht. Die Aluminiumproduktion ist demnach im November im Vergleich zum Vorjahr um 8,7% auf 3,18 Mio. Tonnen gestiegen. Auf Monatsbasis lag sie damit nur marginal unter dem Rekordhoch des Vormonats, auf Tagesbasis wurde mit 106 Tsd. Tonnen ein neues Allzeithoch erreicht. Hierzu hat unter anderem die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten beigetragen. Die Stahlproduktion ist zwar erstmals seit April unter 90 Mio. Tonnen gefallen. Die berichteten 87,7 Mio. Tonnen waren aber 8% mehr als im Vorjahr und der höchste Wert für einen November.