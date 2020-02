Alstria Office REIT – bullisher Ausbruch

Die Aktie der Alstria Office Reit AG (WKN: A0LD2U) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Nach dem Start einer Korrekturphase unterhalb des am 4. November vergangenen Jahres markierten Rallyhochs bei 17,67 EUR hatte der Wert zuletzt eine mehrtägige Konsolidierung an dieser Hürde durchlaufen. Am Freitag gelang schließlich der bullishe Ausbruch. Begleitet von einem sehr hohen Handelsvolumen, stieg die Notierung auf ein neues Allzeithoch. Dieses prozyklische Anschlusssignal spricht für weitere Kursavancen. Potenzielle nächste Kursziele aus der Fibonacci-Analyse lassen sich bei 18,06/18,22 EUR und 18,56 EUR ausmachen. Darüber wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung 19,11 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite befindet sich nächster Support bei 17,51/17,67 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde bereits ein Warnsignal für die Bullen darstellen. Sollte die darunter befindliche Unterstützung bei 17,17 EUR verletzt werden, wäre zunächst eine zeitliche Ausdehnung der mittelfristigen Korrekturphase oberhalb der Supportzone bei 16,23-16,48 EUR zu favorisieren.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU4ZP6 Long Alstria Office REIT Faktor: 4 CU6UXE Short Alstria Office REIT Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

