Air Liquide: Technisches Basisinvestment

Der europäische Chemie-Sektor stieg im Februar 2020 auf ein All-Time High, bevor er im folgenden Kursrutsch über 35 Prozent verlor. Seit seinem Tief am 16.03.20 läuft ein technisches Recovery. Dabei weist der Sektor eine Relative Stärke gegenüber dem STOXX Europe 600 auf. Dieses Recovery wird besonders von den Sektorschwergewichten, den “Industriegas-Titeln” Linde (Sektoranteil: 28,8 Prozent) und Air Liquide(15,9 Prozent) getragen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Recovery von Air Liquide verläuft hierbei zügiger als die von Linde (nach dem Recovery jetzt ein technisches “Good Hold”). Aus langfristiger technischer Sicht gehört Air Liquide zu den technischen Marathonläufern (d.h. in Hausse-Zyklen werden regelmäßig neue All-Time Highs erreicht) in Europa. Seinen letzten Hausse-Zyklus startete die Aktie im Juli 2016 bei €71,0. Davon ausgehend stieg der Titel in einem Aufwärtstrendkanal bis Mai 2018 auf ein Hoch bei €104,8. Hier startete eine Konsolidierungsphase, die in einem Rückgang bis auf €92,5 endete. Es etablierte sich ein Support und Air Liquide stieg in einem neuen, beschleunigten Aufwärtstrend bis Februar 2020 auf sein All-Time High bei €140,7. Es entstand eine mittelfristige überkaufte technische Lage. Parallel zum Gesamtmarkt rutschte Air Liquide ab Ende Februar 2020 nach unten, wobei der Aufwärtstrend und die 200-Tage Linie mit Take-Profit- und (Trading-)Verkaufssignalen nach unten gecrosst wurden. Der technische Ausverkauf endete knapp oberhalb der Support-Zone bei €94,9 (aus 2018). Aus kurzfristiger technischer Sicht hat Air Liquide ein technisches Comeback etabliert und dabei seine 200-Tage Linie zurückerobert. In Summe ist der tech. defensive Wachstumstitel Air Liquide (erw. (Brutto-)Jahresdividendenrendite: 2,25%) weiterhin ein attraktives technisches Basisinvestment. Das technische Kursziel wird auf €130,0 angehoben.

