Adidas: Technisch wieder im Sprint

Adidas, ein weltweit tätiger Hersteller von Sport- und Lifestyleprodukten, war im Börsenjahr 2019 mit Kursgewinnen von fast +60% die zweitbeste Aktie im DAX. Demgegenüber ist der Kursverlauf in 2020 aufgrund von Corona und den damit verbundenen Lock-Downs bei Ladengeschäften, im Sport und die Verschiebung von Großevents (z.B. Fußball-EM; Olympia) von einer hohen Volatilität geprägt. Zuletzt profitiert Adidas von einer (Sektor-)Rotation zurück in “Re-Opening-Gewinner”.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Adidas: Investment-Kaufsignal

Aus langfristig technischer Sicht befindet sich Adidas seit September 2001 (Start: €11,5) in einem technischen Hausse-Zyklus, wobei das idealtypische Wechselspiel aus Kaufsignalen, trendbestätigenden Konsolidierungen und Aufwärtsschüben bis zum Januar 2020 ein All-Time High bei €317,45 einbrachte. Hier schlug die Aktie nach unten um und war dann in der Corona-Baisse mit Verkaufssignalen aus den Hausse-Trends herausgefallen. Der folgende Sell-Off endete am Support um €162,2 (Low aus 2017). Hier startete ein Recovery, wobei Adidas zunächst eine moderate, relative Schwäche gegenüber dem DAX aufwies. Die erste Aufwärtsphase endete im Juni 2020 an der 200-Tage Linie in einem Trading-Markt. Diesen Trading-Markt hat der Titel Mitte August 2020 mit einem neuen Investment-Kaufsignal nach oben beendet. Da sowohl der Sprung über die 200-Tage-Linie als auch das Juni-2020-Hoch geliefert wurden, deutet sich eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends (Aufwärtstrendlinie zurzeit bei €245,0) – sowohl in Richtung €280,0 als auch später bis zur Resistance-Zone €290,0 – €300,0 – an. Vor diesem Hintergrund wird Adidas auf technischen (Zu-)Kauf hochgestuft.

