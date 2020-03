Absturz der Edelmetalle mit hohen Handelsvolumina

Energie: Ölpreise erholen sich vom Mehrjahrestief, OPEC+ im Fokus

Die Ölpreise legen zu Beginn der Handelswoche um 4% zu. Brent steigt auf 52 USD je Barrel, WTI auf 46,7 USD. Kurz nach Handelseröffnung war Brent am frühen Morgen noch auf 48,4 USD abgerutscht, den tiefsten Stand seit Juli 2017. Am Freitag war Brent erstmals seit Dezember 2018 unter die Marke von 50 USD und kurz darauf auch unter das zu Weihnachten 2018 verzeichnete Tief gerutscht. Der resultierende Wochenverlust von fast 14% war der größte seit Januar 2016. Der WTI-Preis hat sich in der Nacht bei 43,3 USD noch knapp über dem Tief von Weihnachten 2018 gehalten, ehe er nach oben drehte. Neben einer allgemeinen Stimmungsaufhellung an den Märkten dank der Hoffnung auf Zinssenkungen der Notenbanken und Stimulierungsmaßnahmen seitens der Regierungen sorgt die Erwartung von stärkeren Produktionskürzungen der OPEC+ am heutigen Morgen für Preisauftrieb. Die OPEC und verbündete Nicht-OPEC-Länder einschließlich Russland treffen sich Ende der Woche in Wien, um über geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung der Ölpreise zu entscheiden. Auf dem Tisch liegt die Empfehlung des Technischen Komittees, die Ölproduktion um weitere 600 Tsd. Barrel pro Tag zu reduzieren. Dies dürfte angesichts der jüngsten Entwicklungen auf der Nachfrageseite wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, um den Markt zu stabilisieren. Die OPEC ist zwei gut informierten Quellen zufolge angeblich bereit, die Produktion notfalls auch ohne Beteiligung Russlands stärker zu kürzen. Russland sieht dazu nach wie vor keine Veranlassung, wie Präsident Putin am Wochenende durchblicken ließ. Von daher wird Saudi-Arabien den Großteil der Kürzungen wohl allein tragen müssen. Um wie gewünscht eine zusätzliche Reduktion um 1 Mio. Barrel pro Tag zu erreichen, könnte Saudi-Arabien anbieten, zu der besagten gemeinsamen Kürzung um 600 Tsd. Barrel noch einmal 400 Tsd. Barrel draufzupacken, wenn sich die anderen Länder an ihre Zusagen halten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Edelmetalle: Absturz mit hohen Handelsvolumina

Am Freitagmorgen hatten wir an dieser Stelle bereits geschrieben, dass Zwangsverkäufe zu einem Rückgang des Goldpreises geführt haben. Zu diesem Zeitpunkt war Gold „nur“ 1% im Minus. Im weiteren Tagesverlauf haben sich die Verluste in der Spitze auf 5% ausgeweitet und Gold ist bis auf gut 1.560 USD je Feinunze gefallen. Die Verkäufe dürften fast ausschließlich über den Futures-Markt erfolgt sein, wo das Handelsvolumen am Freitag fast doppelt so hoch war wie im Durchschnitt in diesem Jahr. Ende letzter Woche wurden fast 2.500 Tonnen Gold am Futures-Markt umgesetzt. Neben den Verkäufen, um Nachschusspflichten (sog. margin calls) an anderen Märkten nachzukommen, dürften auch technische Verkäufe den Preis nach unten gezogen haben, nachdem dieser durch wichtige charttechnische Marken gebrochen ist. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs verzeichneten dagegen einen merklichen Zufluss von gut 9 Tonnen. Heute Morgen hat sich der Goldpreis wieder bis auf rund 1.600 USD erholt, da die US-Notenbank Fed und die Bank von Japan verbal interveniert haben. Der Fed-Vorsitzende Powell hat in einem Statement eine Zinssenkung quasi schon angekündigt. An den Märkten wird nun darüber spekuliert, ob die Fed damit noch bis zum nächsten regulären Meeting Mitte des Monats wartet und wie hoch der Zinsschritt ausfallen wird (25 oder sogar 50 Basispunkte). Die anderen Edelmetalle waren am Freitag noch deutlich stärker unter Druck als Gold: Silber ist in der Spitze um fast 8% gefallen, Platin um 6% und Palladium sogar um 13%. Silber und Platin rutschten dabei auf den tiefsten Stand seit letztem Sommer ab. An beiden Futures-Märkten war das Handelsvolumen am Freitag mehr als doppelt so hoch wie sonst.

Industriemetalle: Erholung trotz schwacher China-Daten

Die zyklischen Rohstoffe zeigen sich zum Wochenauftakt trotz der weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus (vor allem außerhalb Chinas) nicht nur standhaft, sie legen sogar spürbar zu. Kupfer steigt um 1% auf 5.700 USD je Tonne, Nickel ist mit einem Plus von 3% auf gut 12.600 USD je Tonne der größte Gewinner unter den Metallen im frühen Handel. Unterstützt werden die Metalle durch starke Aktienmärkte in China – der CSI 300 steigt um über 3%. Der von Caixin erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) in China ist im Februar zwar stärker als erwartet auf 40,3 gefallen, er ist damit aber nicht so stark unter die Räder gekommen wie der offizielle PMI, der auf 35,7 abgestürzt ist. Dies gibt den Marktteilnehmern heute Morgen offenbar etwas Hoffnung, die die PMI-Daten anscheinend als einmaligen Schock auffassen. Denn im Gegensatz zum Rest der Welt hellt sich die Lage in China wieder auf, die Zahl der Neuerkrankungen geht deutlich zurück. Die PMI-Daten, die zum ersten Mal die Auswirkungen des Virusausbruchs berücksichtigten, dürften ein Gradmesser sein, wie sehr die chinesische Wirtschaft unter dem Virus und den Maßnahmen zur Eindämmung dessen leidet. In zwei Wochen veröffentlicht das Nationale Statistikbüro Zahlen zur Industrieproduktion, zu den Anlageinvestitionen und Einzelhandelsumsätzen. Unterdessen sind die börsenregistrierten Lagerbestände an der SHFE in der letzten Woche weiter gestiegen, der Anstieg hat sich im Vergleich zur Vorwoche aber deutlich abgeschwächt. Mit 311 Tsd. bzw. 160 Tsd. Tonnen liegen die Kupfer- und Zinkvorräte jeweils auf einem 3-Jahreshoch, während die Aluminiumbestände mit 440 Tsd. Tonnen das höchste Niveau seit Mitte letzten Jahres erreicht haben.

Agrar: ISO hebt Defizitprognose für 2019/20 an

Die Internationale Zuckerorganisation ISO hat ihre Prognose für das Defizit am globalen Zuckermarkt in der laufenden Saison 2019/20 von 6,12 Mio. Tonnen auf 9,44 Mio. Tonnen angehoben. Dies wäre das höchste Defizit seit 11 Jahren. Grund für die Revision sind die im Vergleich zur letzten Schätzung im November niedriger angesetzten indischen und thailändischen Produktionszahlen. Die weltweite Zuckerproduktion soll fast 5% unter 2018/19 liegen. Auch wenn sich die Nachfrage mit einem Plus von 1,3% nur recht schleppend entwickelt, reicht dies aus, die Bilanz, die bereits in der letzten Saison nur knapp ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Nachfrage auswies, in ein erhebliches Defizit zu drehen. Eine ganze Reihe an Beobachtern rechnet bereits für 2020/21 mit einem weiteren Defizit, auch wenn dieses niedriger ausfallen dürfte. Der Preis für Rohzucker an der Börse in New York, der in den letzten Tagen wie so viele andere (Agrar-)Produkte wegen der Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus nachgegeben hatte, kann sich am Morgen erholen und notiert aktuell bei 14,4 US-Cent je Pfund. Bevor die Märkte vor rund 10 Tagen den Rückwärtsgang einlegten, hatte sich Rohzucker über Monate hinweg auf gut 15 US-Cent je Pfund und damit den höchsten Stand seit über 2 Jahren hochgearbeitet.

