Absage an Negativzinsen?

Zerschlägt Powell die Erwartungen?

Gestern schrieb meine Kollegin an dieser Stelle, der Markt sähe die Möglichkeit negativer Leitzinsen in den USA. Gerade deshalb ist spannend, ob Federal Reserve Chair Jerome Powell diese Erwartungshaltung zerschlagen wird. Einige Chefs der regionalen Notenbanken haben zumindest schon einmal vorgelegt und sprachen sich jüngst gegen Negativzinsen aus. Sogar St. Louis Fed Chef James Bullard, der sich oftmals als Taube hervorgetan hat, vertrat gestern diese Meinung. Generell ist der Hang zu negativen Leitzinsen im FOMC nicht ausgeprägt. Im Gegenteil, Fed-Offizielle heben gerne die Erfahrungen des Auslands mit Negativzinsen vor, die in erster Linie eine Belastung für das Bankesystem darstellen, deren geldpolitische Wirkung aber angezweifelt werden kann. Wenn alle Stricke rissen, zöge die Fed natürlich auch Negativzinsen in Erwägung. Aber als mögliche Option stehen sie sicherlich weit hinten auf der Liste der Fed, wenn es darum geht, dem Finanzsystem und der Wirtschaft noch mehr unter die Arme zu greifen. Insofern wird wohl auch aller Voraussicht nach Powell heute, wenn er anlässlich eines Webinars über aktuelle wirtschaftliche Themen spricht, gegen Negativzinsen Position beziehen. Ob sich der Markt hiervon jetzt schon überzeugen lässt, wo katastrophale Fundamentaldaten auf ihn einprasseln und alle Welt von der “schärfsten Rezession seit Beginn der Aufzeichnungen” (unabhängig vom Land) spricht, ist fraglich. Andererseits springt er auch gerne auf jede positive Meldung zu sinkenden Infektionsraten und zunehmenden Öffnungen. Befindet sich der Markt gerade in einer hoffnungsvollen Stimmung, könnte er eine Absage Powells an Negativzinsen paradoxerweise sogar als (für die Wirtschaft mittelfristig) positives Zeichen werten und den Dollar im Zuge von risk-on verkaufen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU84MQ Call EUR/USD Hebel: 5,0 CJ4U17 Put EUR/USD Hebel: 5,1 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Schwedische Inflationszahlen zweitrangig

Die Riksbank hat unangenehme Jahre der Deflation hinter sich, die sie sicherlich ungern noch einmal durchleben möchte. Aber die Chancen hierfür stehen leider gut. Denn zum einen drückt der Ölpreiskollaps auf die Inflationsrate. Zum anderen aber auch die Folgen der weltweiten Pandemie. Selbst wenn Schweden einen Sonderweg gewählt hat, indem kein Lockdown beschlossen wurde, leidet die dortige Wirtschaft unweigerlich unter den Schließungen der Produktionen und dem Abreißen der Lieferketten bei den wichtigen Handelspartnern. Auch die Riksbank hat insofern einen Sonderweg gewählt, als dass sie im Zuge der Krise zwar auch Liquiditäts- und Kreditprogramme aufgelegt, aber anders als ihre Kolleginnen den Leitzins nicht gesenkt hat. Zu hart war offenbar der Weg weg von Negativzinsen hin zur Null und zu fragwürdig war der Effekt der Negativzinsen. Zumal es in dieser Krise in erster Linie um die Unterstützung von Finanzsystem und Wirtschaft geht, was, so die Riksbank, weniger durch Negativzinsen erreicht werden kann. Erst später dürfte deshalb das Thema “niedrige Inflation” wieder stärker in den Fokus rücken, je nachdem, wie lange die wirtschaftlichen Folgen andauern und wie tief und dauerhaft die Inflationsrate fällt, sodass eine expansivere Geldpolitik notwendig werden könnte. Insofern sind die heutigen April-Inflationszahlen erst einmal zweitrangig. Dennoch könnte ein schwaches Ergebnis Spekulationen über weiter sinkende Zinsen anheizen und die Krone kurzfristig unter Druck bringen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU91AJ Call EUR/SEK Hebel: 5,1 CU956F Put EUR/SEK Hebel: 4,8 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Kein Anlass für Interventionen in der NOK

Die Inflation war für Norwegen in den letzten Jahren sowieso nie ein großes Problem, weshalb die Norges Bank in den letzten beiden Jahren den Leitzins ordentlich angehoben hatte, bevor sie ihn dies Jahr im Zuge der Covid-19-Krise auf 0% senkte. Umso härter trifft allerdings die Kombination aus Ölpreisverfall und Pandemie-Effekt die norwegische Wirtschaft, wie die BIP-Zahlen für das erste Quartal gestern zeigten (Gesamt -1,5%, Festland -2,1% ggü. Vq.). Weshalb die Krone gestern dennoch einen ordentliche Performance hinlegte, ist in erster Linie dem Marktsentiment geschuldet. Und so wird es auch weiterhin bleiben: Ölpreis und Risikoaversion bestimmen kurzfristig die Entwicklung in der NOK. Nachdem die Norges Bank im März erwog, am Devisenmarkt zu intervenieren, um den Einbruch der Krone abzufedern, dürfte sie derartige Überlegungen zunächst ad acta gelegt haben. Sofern keine neue Verkaufswelle in der NOK auftritt und EUR-NOK langsam weiter nach unten driftet, besteht kein Anlass für Interventionen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VMD Call EUR/NOK Hebel. 4,5 CL7261 Put EUR/NOK Hebel: 4,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Lira erholt sich leicht nach politischen Maßnahmen

Nachdem die Regierung einige Maßnahmen verabschiedet hatte, machte die Lira seit ihren Allzeittiefs gegenüber Dollar und Euro letzte Woche etwas Boden gut. Die Abwärtsdynamik wurde erstmals unterbrochen, als die Bankenaufsicht drei ausländischen Banken untersagte, auf Lira-Bestände staatlicher inländischer Banken zuzugreifen. Ob dies nun zu einer Lira-Knappheit, die der Währung zu einer Erholung verhalf, oder der Glattstellung einiger spekulativer Positionen führte, die denselben Effekt nach sich zog, ist unklar. Ohnehin wurde das Verbot kurz danach aufgehoben. Derartige Interventionen können den Abwertungstrend bestenfalls für einige Tage unterbrechen.

Die Regierung hatte bereits eine Reihe von importierten Waren mit vorübergehenden Zöllen belegt. Diese Woche verhängte sie nun weitere 30% Zoll auf eine Vielzahl von Waren, darunter Elektrogeräte, Produkte für den Bausektor, Musikinstrumente und Sportausrüstung sowie Gold und Schmuck. Nach dem 30. September verringert sich der Satz wieder auf 25%. Das türkische Handelsdefizit begann bereits unmittelbar vor den coronabedingten Lockdowns, sich beträchtlich auszuweiten, vor allem durch steigende Importen. Dementsprechend dürften die heutigen Leistungsbilanzzahlen für März eine beträchtliche Ausweitung des Defizits zeigen.

Rückläufige Exporte dürften die Lage seit März noch verschärft haben. Da dieser coronabedingte Exportrückgang als einmaliger Schock betrachtet werden kann, sind temporäre Importbeschränkungen nicht völlig abwegig. Unter normalen Umständen wäre eine solche Strategie zum Scheitern verurteilt, weil die Handelspartner sofort Gegenzölle verhängen würden. Da die Importeure um die temporäre Natur der Zölle wissen, besteht durchaus ein Anreiz, die Einfuhren bis zum Wegfall des Zolls aufzuschieben. Daher ist es möglich, dass diese Zölle Angebot und Nachfrage beim Dollar wieder etwas auszutarieren und die Devisenreserven der türkischen Zentralbank (CBT) bis zu einem gewissen Grad zu schonen. Das aber höchstens kurzfristig.

Denn natürlich beseitigen solche Maßnahmen die Ursachen für diese Schieflage nicht, wie z.B. die erdrückenden Fälligkeiten von Auslandsschulden oder das abrupte Wegbrechen der Tourismuseinnahmen während der Lockdowns. Und die Importe sind ja nur aufgeschoben. Die USD-Knappheit dürfte schon bald zurückkehren, da der Privatsektor in den nächsten Monaten mehr und mehr Auslandsschulden zurückzahlen muss. Und wenn den Exporten in der Zwischenzeit keine V-förmige Erholung gelingt, wird diese wieder zum Thema werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine